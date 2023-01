Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 9 januari 2023 - aflevering 7710

Een bezoek aan Martha in het ziekenhuis geeft Ryder een idee voor een nieuwe video: hij zal zich levend laten begraven. Felicity en Tane trekken er samen op uit. De Parata's vieren de verloving van Ari en Mia. Martha en Roo bereiden zich voor op de transplantatie.

Dinsdag 10 januari 2023 - aflevering 7711

Het verdriet van Felicity brengt haar en Tane dichter bij elkaar. Matthew duikt opnieuw op in Summer Bay. Hij wil weten waarom Chloe hem negeert. De situatie dreigt uit de hand te lopen. Martha stelt Roo teleur. Ryder maakt zich zorgen wanneer hij Theo niet meer kan bereiden. Woensdag 11 januari 2023 - Geen uitzending: Voetbal

Croky Cup - KV Kortrijk - KV Mechelen Donderdag 12 januari 2023 - aflevering 7712

Cash arresteert Mia op verdenking van moord. Ze houdt de lippen stijf op elkaar over wat er zich heeft afgespeeld. Ari neemt een drastische beslissing. Theo en Ryder bevinden zich allebei in een uitzichtloze situatie. Ze hebben allebei hulp nodig, maar niemand weet waar ze zijn. Roo gaat ten rade bij Irene. Vrijdag 13 januari 2023 - aflevering 7713

Alf en Justin zijn ongerust nadat Ryder en Theo afgelopen nacht niet naar huis zijn gekomen. Justin en Roo checken hun videokanaal en ontdekken zo hun laatste challenge. Roo denkt de locatie te herkennen en haast zich samen met Justin ter plaatse. Komen ze nog op tijd? 'Home and Away', elke werkdag rond 18.30 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.