Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 5 december 2022 - aflevering 7685

Nikau voelt zich enorm schuldig wanneer hij te horen krijgt wat Tane en Felicity hebben moeten doorstaan. Dean krijgt een paniekaanval wanneer hij voor het eerst opnieuw achter het stuur van een auto kruipt. Ari ontdekt de waarheid over de vader van Chloe. John probeert Nikau warm te maken voor een reddersopleiding.

Dinsdag 6 december 2022 - aflevering 7686

John is tevreden wanneer Nikau zich besluit in te schrijven voor de redderscursus. Mackenzie laat Bella proefdraaien in Salt, maar ergert zich al gauw aan haar werkhouding. Ziggy bedenkt een manier om Dean van zijn angst voor autorijden te helpen. Leah maakt zich zorgen over de toekomst van Theo.

Woensdag 7 december 2022 - aflevering 7687

Felicity mag het ziekenhuis verlaten. Ze is nog steeds kwaad op Cash en ook Jasmine houdt hem op afstand. Tane gaat opnieuw aan het werk. Felicity zoekt steun bij Tane, maar drijft het net iets te ver. Ari probeert Nikau te overtuigen om zich alsnog te engageren voor de redderscursus. Nikau wil zich excuseren bij Felicity, maar vangt bot.

Donderdag 8 december 2022 - aflevering 7688

Tane probeert de lucht te klaren tussen hem en Felicity. Mia panikeert wanneer de vader van Chloe onverwacht opduikt in Summer Bay. Felicity vertelt Jasmine over de donkerste periode uit haar leven en hoe Cash toen de enige was op wie ze kon rekenen. Theo zet alles op alles om indruk te maken op Chloe.

Vrijdag 9 december 2022 - aflevering 7689

Matthew ontdekt per toeval wie Chloe is en besluit vervolgens in Summer Bay te blijven om zijn dochter te leren kennen. Mia houdt echter voet bij stuk en weigert Chloe in te lichten over haar vader. Meer nog, ze dreigt ermee de waarheid over de bewuste nacht openbaar te maken. Irene schakelt te hulp van Logan in om Marilyn te observeren.

'Home and Away', elke werkdag rond 18.30 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!