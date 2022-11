Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 14 november 2022 - aflevering 7671

Felicity polst bij Cash en Jasmine naar de toestand van Tane. Alf excuseert zich bij Cash voor zijn gedrag tijdens het incident. Jasmine doet een onaangename ontdekking in de vuilbak van Felicity. Ziggy heeft een voorstel voor Dean. De situatie tussen Ryder en Chloe doet Bella terugdenken aan het bedrog van Nikau. Ze vraagt raad aan Ziggy.

Dinsdag 15 november 2022 - aflevering 7672

Mackenzie vindt een halfbewusteloze Marilyn en belt de hulpdiensten. Haar toestand gaat zienderogen achteruit en Logan vreest voor een late reactie op de chemische aanval. Bij Mackenzie roept het voorval nare herinneringen op aan haar buitenbaarmoederlijke zwangerschap. De verdenking valt ondertussen steeds meer op Felicity, maar zij houdt haar onschuld staande. Woensdag 16 november 2022 - aflevering 7673

Ziggy geeft haar eerste surfles, maar die verloopt niet zoals gepland: de twee jonge dames blijken vooral geïnteresseerd in Nikau. Alf en Roo krijgen goed nieuws over Martha, maar daarmee zijn hun zorgen nog niet van de baan. Marilyn ligt ondertussen nog steeds in een coma. John reageert zijn frustraties af op Nikau. Donderdag 17 november 2022 - aflevering 7674

Ziggy is opgelucht wanneer Dean haar verbiedt om nog surflessen te geven. Ari gaat akkoord met een experimentele behandeling voor Tane. Nikau onderschept een nieuwe levering rode rozen en is ervan overtuigd dat Felicity hier iets mee te maken heeft. Justin en Ziggy liegen tegen Leah over Theo. Vrijdag 18 november 2022 - aflevering 7675

Ari polst bij Tane of hij zich details kan herinneren van de aanval. Theo negeert de oproepen van Justin en richt zijn pijlen nogmaals op Chloe. Het samenwerken met Chloe valt Ryder ondertussen zwaar. Leah en Justin hebben het gehad met Theo en maken hem duidelijk dat hij zijn laatste kansen aan het verspelen is.