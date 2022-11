Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 7 november 2022 - aflevering 7666

Iedereen gaat op zoek naar Martha. John probeert Roo gerust te stellen. Alf stelt Roo voor om het gala te laten doorgaan. Tane gaat door het dak wanneer Cash hem een contactverbod overhandigt. Bella heeft een verrassing voor Nikau.

Dinsdag 8 november 2022 - aflevering 7667

De giftige stoffen verspreiden zich verder langs het ventilatiesysteem. Wanneer Cash een vreemde geur waarneemt, besluit hij de deuren van Salt te sluiten en maant hij Mackenzie aan om de hulpdiensten te verwittigen. Logan en Jasmine zetten hun eigen leven op het spel om Tane te redden. Cash doet een schokkende vaststelling. Woensdag 9 november 2022 - aflevering 7668

Mackenzie brengt Ari en Mia op de hoogte van de toestand van Tane. Zijn leven hangt intussen aan een zijden draadje. Cash vreest het ergste wanneer hij de gastenlijst van het gala onder ogen krijgt. Alf wijkt geen seconde van Martha's zijde. Logan heeft slecht nieuws. Donderdag 10 november 2022 - aflevering 7669

Ryder probeert Alf zo goed mogelijk te steunen. Justin plooit wanneer Leah hem nogmaals vraagt om Theo bij hen te laten intrekken. Theo biecht ondertussen aan Nikau op dat hij met Chloe geslapen heeft. Felicity vindt steun bij Anne. Vrijdag 11 november 2022 - aflevering 7670

Bella probeert te achterhalen wat Nikau voor haar verbergt. Onwetende over wat er zich tussen Chloe en Theo heeft afgespeeld, excuseert Ryder zich bij Theo voor zijn gedrag. Dean wil terug aan het werk gaan. Ziggy heeft haar handen meer dan vol aan Theo. Alf zet Bella, Nikau, Ryder, Chloe en Theo op hun plaats.