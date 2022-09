Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 26 september 2022 - aflevering 7644

Tori en Christian blijken andere ideeën te hebben over hoe en waar ze hun huwelijksreis willen doorbrengen. Martha en Alf keren terug naar Summer Bay.

Dinsdag 27 september 2022 - aflevering 7645

Alf en Roo steken de koppen bij elkaar om een oplossing te vinden voor de inzamelingsactie. Roo vraagt Ryder om een website te maken zodat de veiling online kan doorgaan. Woensdag 28 september 2022 - aflevering 7646

Chloe en Ryder worden op heterdaad betrapt door Leah en Justin. Roo vraagt Bella om foto's te nemen van de kunstwerken. Logan probeert opnieuw om indruk te maken op Mackenzie. Donderdag 29 september 2022 - aflevering 7647

Ondanks de afwijzing van Nikau houdt Bella voet bij stuk en de twee hebben uiteindelijk een gesprek. Dat loopt echter niet zoals Bella het had gehoopt. Vrijdag 30 september 2022 - aflevering 7648

Bella en Nikau hebben een goed gesprek en besluiten hun relatie nog een kans te geven. Ryder is sceptisch en dat ontgaat ook Nikau niet. Mia doet een bekentenis aan Ari. 'Home and Away', elke werkdag rond 18.00 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.