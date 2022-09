Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 19 september 2022 - aflevering 7639

Jasmine polst bij Felicity naar de reden waarom Cash weigert om over hun ouders te praten, maar is in de war wanneer Cash het verhaal van zijn zus vervolgens afdoet als een leugen.

Dinsdag 20 september 2022 - aflevering 7640

Dean probeert zich sterk te houden zodat hij sneller naar huis kan. Bella gaat de confrontatie aan met Nikau wanneer ze ontdekt dat hij haar camera gekocht heeft. Woensdag 21 september 2022 - aflevering 7641

Mackenzie uit haar bezorgdheid wanneer ze verneemt dat Dean bij Ziggy zal intrekken. Een opmerking van Ari zaait twijfel bij Dean. Mackenzie strooit onbedoeld zout in de wonde van Tane. Donderdag 22 september 2022 - aflevering 7642

Nikau excuseert zich bij Ari. Cash vergezelt Jasmine wanneer ze naar het ziekenhuis moet om te kijken of ze opnieuw aan het werk mag. Ari en Mia richten zich opnieuw tot John voor advies nadat ze beseften dat het strafblad van Ari roet zou kunnen gooien in hun adoptieplannen. Jasmine neemt een beslissing over haar toekomst.