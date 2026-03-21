Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Jan wil niet verhuizen, maar verzwijgt dit. Samira en Benny zijn het oneens over Ilja. Véronique is bang voor de reactie van Cédric en Jelle doet een onthutsende vaststelling. Lars probeert de brokken te lijmen met Stefanie, zij zet de podcast stop. Samira haalt fijne herinneringen op en Brigitte confronteert Lars. Jan is ten einde raad en Elise zoekt Benny op. Cédric kraakt de mailbox van Véronique. Lars raapt zijn moed bij elkaar.
Maandag 23 maart 2026 - aflevering 7846
Jan wil Rita duidelijk maken dat hij een verhuis niet ziet zitten. Rudi begrijpt niet waarom Jan niet gewoon eerlijk is. Benny is streng voor Ilja, maar Samira heeft moeite met zijn aanpak. Kiki wil haar massagepraktijk uitbouwen.
Dinsdag 24 maart 2026 - aflevering 7847
Véronique wil dat Mathias zwijgt tegen Cédric. Ze is bang voor zijn reactie. Kiki stelt Niko voor om hem te masseren, maar Josefien komt met een tegenvoorstel. Elise confronteert Cédric met zijn gedrag ten opzichte van Brahim. Jelle doet een onthutsende vaststelling.
Woensdag 25 maart 2026 - aflevering 7848
Lars wil de brokken lijmen met Stefanie. Dat blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. Cédric confronteert Véronique. Elise wil met Brahim praten, maar hij wil haar niet horen. Stefanie is in shock tijdens de opnames van haar podcast.
Donderdag 26 maart 2026 - aflevering 7849
Stefanie zet de podcast stop. Ze laat de opname horen aan Benny. Samira haalt fijne herinneringen op in een poging om door te dringen tot Ilja. Haar woorden lijken echter geen vat op hem te hebben. Brigitte confronteert Lars.
Vrijdag 27 maart 2026 - aflevering 7850
Jan doet tegen Rita alsof er niets aan de hand is. In werkelijkheid is hij ten einde raad. Elise zoekt Benny op en wil zich verontschuldigen bij Brahim. Cédric kraakt de mailbox van Véronique en vindt daar wat hij zoekt. Lars raapt zijn moed bij elkaar.
'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.
- Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Kijktip van de dag
Loretta Sage, een beroemde romanschrijfster, is samen met Alan, het covermodel van haar nieuwste boek, op promotietour. Tijdens deze tournee worden ze ontvoerd door een excentrieke miljardair die hoopt dat Loretta hem naar de mythische schat uit haar boek kan leiden.
'The Lost City', film uit 2022 met oa. Sandra Bullock<, om 20.30 uur op VTM./strong>