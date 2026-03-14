Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Het geheim van Jan wordt ontdekt. En Véronique komt te weten wie haar stalker is. Stefanie is in shock en Brahim vraagt aan Jelle om een oogje in het zeil te houden. Mieke verontschuldigt zich bij Lars, Brahim ziet zijn kans schoon om Elise te paaien. Kiki zoekt een bijverdienste. Samira vindt dat ze gefaald heeft als moeder. Niko en Rudi houden voet bij stuk. Véronique wil afspreken met Lars. Cédric stuit op Brahim. Benny is bezorgd om Stefanie.
Maandag 16 maart 2026 - aflevering 7841
Mieke en Rita ontdekken Jans grote geheim. Véronique ontdekt op haar beurt wie haar de afgelopen weken heeft gestalkt. Die stalker staat plots bij haar binnen. Stefanie vreest dat ze Lars kwijtspeelt.
Dinsdag 17 maart 2026 - aflevering 7842
Véronique voelt zich schuldig. Cédric vindt dat ze niemand iets verschuldigd is. Stefanie is in shock door de gebeurtenis. Brahim vraagt Jelle om een oogje in het zeil te houden bij Ilja.
Woensdag 18 maart 2026 - aflevering 7843
Mieke verontschuldigt zich bij Lars en dringt er bij Véronique op aan om met hem te praten. Brahim ontdekt dat Elises feestje in mineur is geëindigd. Hij ziet zijn kans om actie te ondernemen.
Donderdag 19 maart 2026 - aflevering 7844
Kiki zoekt een bijverdienste en denkt aan massages. Josefien wil echter geen wellnesscentrum in haar living en kaatst het idee af. Samira wil een plan van aanpak voor Ilja. Ze vindt dat ze gefaald heeft als ouder.
Vrijdag 20 maart 2026 - aflevering 7845
Josefien wil voorkomen dat Kiki de vrije kamer inpalmt. Niko en Rudi blijven bij hun beslissing. Véronique stelt zich kwetsbaar op. Ze besluit om af te spreken met Lars. Cédric stuit op Brahim. Benny maakt zich zorgen over zijn dochter.
'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.
Bea en Ben lijken de perfecte match. Na een geweldige eerste date gebeurt er echter iets waardoor hun vurige aantrekkingskracht afkoelt tot het vriespunt. Dat verandert wanneer hun paden weer kruisen op een bruiloft in Australië en ze besluiten zich voor te doen als een koppel.
'Anyone But You', film uit 2023 met oa. Sydney Sweeney en Glen Powell, om 20.35 uur op VTM.