15 jaar na haar eerste auditie: herkent Dan Karaty deze 'So You Think You Can Dance'-kandidaat nog?
Niels Destadsbader sluit bijzondere deal met twee dealers in 'Stukken Van Mensen' en opent veiling voor het goede doel
Na 12 dagen is het zover: Lize uit Tielt-Winge wint de Camper van Sven & Anke

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 14 maart 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Het geheim van Jan wordt ontdekt. En Véronique komt te weten wie haar stalker is. Stefanie is in shock en Brahim vraagt aan Jelle om een oogje in het zeil te houden. Mieke verontschuldigt zich bij Lars, Brahim ziet zijn kans schoon om Elise te paaien. Kiki zoekt een bijverdienste. Samira vindt dat ze gefaald heeft als moeder. Niko en Rudi houden voet bij stuk. Véronique wil afspreken met Lars. Cédric stuit op Brahim. Benny is bezorgd om Stefanie.

Maandag 16 maart 2026 - aflevering 7841
Mieke en Rita ontdekken Jans grote geheim. Véronique ontdekt op haar beurt wie haar de afgelopen weken heeft gestalkt. Die stalker staat plots bij haar binnen. Stefanie vreest dat ze Lars kwijtspeelt.


Dinsdag 17 maart 2026 - aflevering 7842
Véronique voelt zich schuldig. Cédric vindt dat ze niemand iets verschuldigd is. Stefanie is in shock door de gebeurtenis. Brahim vraagt Jelle om een oogje in het zeil te houden bij Ilja.

Woensdag 18 maart 2026 - aflevering 7843
Mieke verontschuldigt zich bij Lars en dringt er bij Véronique op aan om met hem te praten. Brahim ontdekt dat Elises feestje in mineur is geëindigd. Hij ziet zijn kans om actie te ondernemen.

Donderdag 19 maart 2026 - aflevering 7844
Kiki zoekt een bijverdienste en denkt aan massages. Josefien wil echter geen wellnesscentrum in haar living en kaatst het idee af. Samira wil een plan van aanpak voor Ilja. Ze vindt dat ze gefaald heeft als ouder.

Vrijdag 20 maart 2026 - aflevering 7845
Josefien wil voorkomen dat Kiki de vrije kamer inpalmt. Niko en Rudi blijven bij hun beslissing. Véronique stelt zich kwetsbaar op. Ze besluit om af te spreken met Lars. Cédric stuit op Brahim. Benny maakt zich zorgen over zijn dochter.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Familie op tv
Donderdag 26 maart 2026 om 11u45  »
VTM
Lars wil de brokken lijmen met Stefanie. Dat blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. C?dric confronteert V?ronique. Elise wil met Brahim praten, maar hij wil haar niet horen. Stefanie is in shock tijdens de opnames van haar podcast.
Donderdag 26 maart 2026 om 13u40  »
VTM
Guido blijft op zijn strepen staan, maar krijgt een koude douche. Griet en Mieke kunnen het ondertussen steeds beter met elkaar vinden. Raven heeft genoten van zijn logeerpartij bij Leon. Hij vindt dat Lars dit ook zou moeten doen.
Donderdag 26 maart 2026 om 20u00  »
VTM
Stefanie zet de podcast stop. Ze laat de opname horen aan Benny. Samira haalt fijne herinneringen op in een poging om door te dringen tot Ilja. Haar woorden lijken echter geen vat op hem te hebben. Brigitte confronteert Lars.

https://www.vtmgo.be/vtmgo
TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Bea en Ben lijken de perfecte match. Na een geweldige eerste date gebeurt er echter iets waardoor hun vurige aantrekkingskracht afkoelt tot het vriespunt. Dat verandert wanneer hun paden weer kruisen op een bruiloft in Australië en ze besluiten zich voor te doen als een koppel.

'Anyone But You', film uit 2023 met oa. Sydney Sweeney en Glen Powell, om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:35
    Hoodie: compilatie
    01:10
    Het weer (middag)
  • 08:00
    Radio 2: Weekwatchers
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 09:05
    Nachtwacht
    05:00
    Geen uitzending
  • 08:40
    Code van Coppens
    00:35
    The Good Doctor
  • 08:00
    Geen uitzending
    00:25
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 05:25
    Geen uitzending
    00:55
    The Big Bang Theory
  • 07:00
    Willy
    00:40
    All New Traffic Cops
  • 08:45
    Geen uitzending
    15:40
    Baywatch
  • 06:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 07:30
    Geen uitzending
    01:50
    De Tafel van Gert
  • 08:45
    SkyMed
    01:25
    Fire Country
  • 07:40
    Formule 1
    01:20
    Bar Rescue
  • 09:10
    The Block Australia
    01:30
    Botched
  • 08:30
    The Boy by the Pool
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Z-Weekoverzicht
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:10
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 09:00
    Lekker Messy - Weekmenu
    01:45
    Puur Oosters - Japans
  • 08:30
    Death in Paradise
    01:35
    A Remarkable Place to Die
  • 08:25
    The Kardashians
    01:10
    First Dates Australia
  • 08:30
    Close Up
    01:00
    Pauw & De Wit
  • 08:55
    Kassa
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:05
    Boswachters gezocht
    01:30
    Vol gas door de modder
