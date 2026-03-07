Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Jan vreest een confrontatie met Ewout en Cédric heeft een boodschap voor Stefanie. Rita is nog meer in paniek, Mathias en Benny maken ruzie en Jelle voelt zich schuldig. Véronique krijgt een lugubere verrassing. Elise is ontgoocheld in het verjaardagscadeau van Cédric. Bramhim is verbijsterd over de podcast van Andy. Stefanie roept de hulp van haar luisteraars in en Jelle ontdekt wie de computer van Véronique heeft gehackt.

Maandag 9 maart 2026 - aflevering 7836

Brahim dreigt betrapt te worden. Jan is bang van Ewout en vreest een confrontatie. Cédric heeft Stefanie iets te vertellen. Kiki doet haar beklag over Josefiens gevit op haar slordigheid. Jos klaagt dan weer bij Mathias over Kiki. Rita is doodongerust over Jan.



Dinsdag 10 maart 2026 - aflevering 7837

Rita is nog meer in paniek na wat er gebeurd is met Jan. Ze besluit Mieke in te lichten. Mathias en Benny raken in een stevige woordenwisseling verwikkeld over Brahim en Cédric. De ruzie brengt Benny aan het twijfelen. Hij besluit over te gaan tot een confrontatie.

Woensdag 11 maart 2026 - aflevering 7838

Jelle voelt zich schuldig voor wat hij heeft gedaan. Zijn hachelijke ervaring doet Stefanie besluiten om true crime te integreren in haar podcast. Rita treft Jan ziek in de zetel aan. Voor haar is dit de druppel. Véronique krijgt een lugubere verrassing.

Donderdag 12 maart 2026 - aflevering 7839

Elise staat goedgemutst op op haar verjaardag, maar het cadeau van Cédric is een ontgoocheling. Mieke vindt dat Véronique naar de politie moet stappen. Zij wil Jelle eerst laten uitzoeken of haar computer gehackt is. Brahim reageert verbijsterd op de podcast van Andy.

Vrijdag 13 maart 2026 - aflevering 7840

Stefanie besluit de hulp van haar luisteraars in te roepen om het mysterie ten huize Benny op te lossen. Benny zelf loopt Cédric tegen het lijf in de Foodbar. Brahim probeert Ilja duidelijk te maken dat de ideeën van Andy toxisch zijn. Jelle ontdekt wie Véroniques computer heeft gehackt.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

