Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Rube is trots op Louise, Cédric wil Véronique op de hoogte brengen. Lars is ervan overtuigd dat Véronique zal plooien. Jelle en Louise zoeken voorzichtig weer toenadering. Rita vindt dat Véronique Jelle gebruikt. Jan maakt kennis met zijn nieuwe poetshulp. Brahim heeft een hartstochtelijke brief aan Elise geschreven. Mieke brengt verslag uit van het voorstel van Lars.

Maandag 12 januari 2026 - aflevering 7796

Rube is trots wanneer Louise eindelijk de waarheid spreekt. Zij is echter bang voor de commotie die zal ontstaan. Ze wil Anna inlichten, maar die reageert anders dan verwacht. Cédric wil Véronique op de hoogte brengen over Louise.



Dinsdag 13 januari 2026 - aflevering 7797

Louise vermoedt dat Véronique zich nooit gewonnen zal geven. Volgens Lars zal ze snel plooien. Stefanie hoopt dat hij snel terug aan het roer staat van Wolff & Bos. Rita probeert met Marcel af te spreken. Jelle en Louise zoeken voorzichtig weer toenadering tot elkaar.

Woensdag 14 januari 2026 - aflevering 7798

Rube spoort Stefanie aan om een podcast te beginnen. Jelle begint aan zijn opdracht. Rita vindt dat Véronique hem gebruikt. Jan maakt kennis met zijn nieuwe poetshulp Ewout. Er ontstaat meteen een klik met Jelle.

Donderdag 15 januari 2026 - aflevering 7799

Samira denkt dat Benny's plannen hem te veel worden. Hij wil zijn project niet uit handen geven, maar laat door de vermoeidheid enkele steken vallen. Cédric vraagt Mathias om opnieuw een goed woordje voor hem te doen bij Elise. Mathias zelf wil geen cupido meer spelen. Rita en Brigitte ontmoeten elkaar voor het eerst.

Vrijdag 16 januari 2026 - aflevering 7800

Louise vreest dat haar plan in het water dreigt te vallen nu Mathias is ingeschakeld. Brahim heeft een hartstochtelijke brief geschreven voor Elise, maar Jamila vermoedt dat hij AI heeft gebruikt. Stefanie wordt overrompeld door de praktische kant van haar podcast. Mieke brengt Véronique verslag uit van Lars' voorstel.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

