Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 3 januari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 5 januari 2026 - aflevering 7791
Mathias hoort over de ontmoeting tussen Kiki en Thasos en voelt steeds meer dat er iets niet pluis is. Hij deelt zijn bezorgdheid met Rudi. Benny blijft 's nachts de wacht houden in de hoop de ufo terug te zien. Samira is bezorgd en stuurt hem naar de dokter. Stefanie wil met Lars praten.


Dinsdag 6 januari 2026 - aflevering 7792
Alfons betrapt Benny terwijl hij 's nachts naar ufo's speurt. Mathias besluit Thasos aan de tand te voelen over Kiki. Zijn argwaan neemt echter alleen maar toe. Rube gaat naar het bos om de cryptowallet op te graven, maar hoort plots iemand naderen.

Woensdag 7 januari 2026 - aflevering 7793
Lars, Véronique en Cédric vertrekken naar Sofia. Alles lijkt volgens plan te verlopen, tot Jelle bij Louise verschijnt met een verdachte ontdekking. Alfons wil Benny helpen met het zoeken naar ufo's. Samira snapt er niets van. Brigitte hoort over Marcels wilde plannen en gaat er tegenin.

Donderdag 8 januari 2026 - aflevering 7794
Louise belooft Véronique op de hoogte te brengen van Jelles ontdekking. In werkelijkheid doet ze dat niet. Wanneer Jelle met Cédric belt, dreigt het plan alsnog in het water te vallen. Mathias ziet Thasos in zijn wagen stappen en besluit hem te volgen, in de hoop zo bij Kiki te komen.

Vrijdag 9 januari 2026 - aflevering 7795
Lars speelt het sluw om Véroniques laatste twijfels over de deal weg te nemen. Cédric en Mieke bereiden een feestje voor. De boel dreigt echter helemaal te ontploffen. Thasos doet een ontdekking en zint op wraak. Hij zoekt Rudi op. Ook zijn stoppen dreigen door te slaan. Er wacht Jan een verrassing van formaat.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Familie op tv
Maandag 5 januari 2026 om 11u45
VTM
Véronique volgt het advies van Lars op en triomfeert. Cédric kijkt uit naar zijn ontmoeting met Elise, maar Jelle vraagt zich af wat dit voor Brahim betekent. Mieke besluit de presentatie van Jelle niet bij te wonen.
Maandag 5 januari 2026 om 13u40
VTM
Jonas probeert contact op te nemen met Stefanie. Zjef en Rudi nemen een belangrijke beslissing. Zjef is ondertussen niet erg enthousiast over het nieuws van Vanessa. Quinten schakelt Hanne in om een nachtje op Gaston te passen.
Maandag 5 januari 2026 om 20u05
VTM
Mathias hoort over de ontmoeting tussen Kiki en Thasos en voelt steeds meer dat er iets niet pluis is. Hij deelt zijn bezorgdheid met Rudi. Benny blijft 's nachts de wacht houden in de hoop de ufo terug te zien.
Dinsdag 6 januari 2026 om 11u45
VTM
Mathias hoort over de ontmoeting tussen Kiki en Thasos en voelt steeds meer dat er iets niet pluis is. Hij deelt zijn bezorgdheid met Rudi. Benny blijft 's nachts de wacht houden in de hoop de ufo terug te zien.
Dinsdag 6 januari 2026 om 13u40
VTM
Véronique doet een onthutsende ontdekking en grijpt meteen in. Iris worstelt met haar gevoelens. Vooral wanneer Quinten haar op Gaston laat passen. De campagne van CoBrew gaat viraal en Mathias provoceert Lars.

 Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

