Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 27 december 2025
'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 29 december 2025 - aflevering 7786
Kiki heeft Rudi iets te vertellen. Hij moet alles even laten bezinken. Rube wacht op een antwoord van Fran, maar krijgt geen reactie. Louise heeft een idee. Véronique verdenkt Cédric ervan Linus opzettelijk op stang te hebben gejaagd. Ze wil Linus' wantrouwen wegnemen, maar hij stelt een voorwaarde.


Dinsdag 30 december 2025 - aflevering 7787
Rube heeft een gedicht geschreven om Frans aandacht te trekken. Hij beseft dat dit zijn laatste hoop is. Stefanie nodigt Lars uit voor oudjaar, maar hij is niet zeker of hij daar tijd voor heeft. Jelle twijfelt of hij naar het verjaardagsfeest voor Anna zal gaan. Mieke maakt zich zorgen over hem.

Woensdag 31 december 2025 - aflevering 7788
Linus reageert heftiger dan verwacht op wat Véronique hem te vertellen heeft. Lars en Rube werken aan de uitvoering van hun plan, tot Véronique plots opdaagt. Stefanie vindt dat ze genoeg moeite heeft gedaan om tijd door te brengen met Lars. Na een gesprek met Samira besluit ze hem toch opnieuw uit te nodigen. Kiki raakt helemaal overstuur.

Donderdag 1 januari 2026 - aflevering 7789
Benny zoekt nieuws over de lichten die hij heeft gezien, maar vindt niets terug. Hij zoekt afleiding, maar kan de gebeurtenis niet uit zijn hoofd zetten. Jos vertelt Brigitte dat ze niemand meeneemt naar de trouw. Niko reageert gekwetst. Thasos zet zijn plan met Kiki verder. Lars voert de druk op.

Vrijdag 2 januari 2026 - aflevering 7790
Véronique volgt het advies van Lars op en triomfeert. Cédric kijkt uit naar zijn ontmoeting met Elise, maar Jelle vraagt zich af wat dit voor Brahim betekent. Mieke besluit de presentatie van Jelle niet bij te wonen, tot plots het noodlot lijkt toe te slaan. Thasos zoekt Rudi op.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Verwante artikels