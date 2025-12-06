Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Jelle maakt zich ongerust over de houding van Tijs. Niko heeft het moeilijk om de Foodbar te vermijden en Cédric introduceert een nieuw agendapunt in een overleg met Louise. Jan blijft Nora afwijzen, Brigitte spoort hem tot actie aan. Jamila haalt opgelucht adem. Mieke vindt het gedrag van Kiki schandalig en Rube is enthousiast over de stappen van Lars. Jan is kapot. Samira voelt spanning tussen Stefanie en Lars. Na de quiz is iedereen boos op iedereen.

Maandag 8 december 2025 - aflevering 7771

Tijs blijft Jelle zo veel mogelijk afschermen, wat hem erg ongerust maakt. Jamila vindt dat het welletjes is geweest. Vooral wanneer Jelle steken laat vallen op het werk. Stefanie blijft last hebben van zenuwen en ook thuis vindt ze geen rust. Niko blijft de Foodbar vermijden, maar dat blijkt minder makkelijk dan verwacht.



Dinsdag 9 december 2025 - aflevering 7772

Louise en Cédric verzamelen voor een overleg. Hij introduceert plots een extra agendapunt. Mieke snapt niet dat Rudi zich door Kiki laat vangen. Jelle is erg moe na een slapeloze nacht. Hij verzwijgt voor Cédric wat er echt aan de hand is met Tijs. Ondertussen blijven zijn professionele fouten zich opstapelen.

Woensdag 10 december 2025 - aflevering 7773

Jan wil Nora vertellen hoe hij zich voelt, maar blijft redenen vinden om dat niet te doen. Brigitte spoort hem aan om tot actie over te gaan. Lars confronteert Véronique met de heronderhandeling. Zij maakt hem duidelijk dat hij dringend zijn plaats moet leren kennen. Jamila haalt opgelucht adem.

Donderdag 11 december 2025 - aflevering 7774

Mieke laat Kiki weten dat ze haar gedrag schandalig vindt. Zij verwijt Mieke jaloers te zijn. Rube is enthousiast over Lars' volgende stappen, maar die blijken allesbehalve concreet te zijn. Brigitte begrijpt niet waarom haar zoon het bedrijf in de steek laat. Jan is kapot van het nieuws over Nora.

Vrijdag 12 december 2025 - aflevering 7775

Lars is in alle staten wanneer Stefanie te laat thuiskomt. Samira voelt de spanningen tussen beiden. Mieke spoort Véronique aan om haar zoon in te tomen. Zij wil hem het vertrouwen geven waar hij naar snakt. Niko is ervan overtuigd dat Jos met zijn gevoelens speelt. De quiz van de Allemansvrienden blijkt een fiasco en iedereen is boos op iedereen.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

