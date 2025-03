Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Jamila staat oog in oog met Christian. Zal Benny de ramadan volhouden? Brahim vangt weer bot bij Louise, Stefanie denkt aan verhuizen en Hanne is woest op Véronique. Lars zoekt steun bij Véronique, Rudi vindt het gedrag van Vanessa vreemd en Brahim is gebroken. Mieke zoekt opnieuw toenadering tot Niko. Lars wil voor Sandra koken, Cédric hakt een moeilijke knoop door.

Maandag 3 maart 2025 - aflevering 7613

Jamila staat op een onverwacht moment plots oog in oog met Christian. Brahim breekt zijn hoofd over wat het geheim van Louise zou kunnen zijn. Hij wil haar confronteren. Benny's gezin vermoedt dat hij de ramadan niet lang zal volhouden. Hij heeft het ook enorm moeilijk.



Dinsdag 4 maart 2025 - aflevering 7614

Brahim vangt opnieuw bot bij Louise. Stefanie kan de sfeer in de loft van Lars niet langer aan en denkt eraan om te verhuizen. Haar beslissing schiet in het verkeerde keelgat. Hanne is woest door een beslissing van Véronique. Die resulteert in een pittige discussie met Cédric. Jan denkt 's avonds een inbreker te horen in het café.



Woensdag 5 maart 2025 - aflevering 7615

Lars doet opnieuw een poging om Stefanie van gedachten te doen veranderen. Hij zoekt ook steun bij Véronique. Mieke is in een opperbeste stemming, maar Vanessa maakt zich grote zorgen. Ook Rudi vindt haar gedrag vreemd. Linus denkt te weten wat er aan de hand is met Cédric. Brahim is gebroken door wat Louise hem vertelt.



Donderdag 6 maart 2025 - aflevering 7616

Louise staat op instorten na haar gesprek met Brahim. Samira worstelt met de honger en wil haar leed delen met Benny. Ze doet bovendien een ontdekking. Sandra voelt dat Lars ergens mee zit. Mieke zoekt opnieuw toenadering tot Niko.



Vrijdag 7 maart 2025 - aflevering 7617

Benny vindt het goed dat Stefanie verhuisd is. Samira twijfelt echter of het zal volstaan om haar op andere gedachten te brengen. Lars wil voor Sandra koken om de plooien glad te strijken. De avond verloopt anders dan verwacht. Cédric hakt een moeilijke knoop door over het bod van de Food Company.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

