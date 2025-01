Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

De verslagenheid na het huwelijksfeest is groot. Een gesprek tussen Brigitte en Marcel neemt een onverwachte wending. Jamila zoekt een vakantiebestemming, Mathias wil met Yoko praten en Benny probeert zich te verzoenen met Brigitte. Jamila probeert Emiel te kalmeren, Ilja en Alfons zijn teleurgesteld. Inspecteur Vantomme komt met nieuws.

Maandag 6 januari 2025 - aflevering 7573

Iedereen reageert verslagen op de gebeurtenissen op het huwelijk van Mieke en Joris. Inspecteur Vantomme bijt zich verder vast in de zaak en voelt aan alles dat er meer achter zit. Stefanie komt niet opdagen bij Benny. Brigitte en Marcel praten na over zijn show. Het gesprek neemt een onverwachte wending.



Dinsdag 7 januari 2025 - aflevering 7574

Jamila zoekt een goede vakantiebestemming. Emiel maakt het haar echter moeilijker dan gedacht. Brigitte geneert zich wanneer Marcel haar komt opzoeken. De situatie is al snel het gespreksonderwerp op kantoor. De gebeurtenissen op het huwelijk van Mieke en Joris blijven nazinderen.



Woensdag 8 januari 2025 - aflevering 7575

Mathias wil met Yoko praten over haar bevoegdheden in de Foodbar, maar Vanessa wil niet dat hij haar onder druk zet. Benny probeert zich te verzoenen met Brigitte, maar zij blijft weigeren. Jamila zoekt verder naar een vakantiebestemming. terwijl Emiel een stoorzender blijft.



Donderdag 9 januari 2025 - aflevering 7576

Mathias broedt op een idee, maar stuit op verzet. Yoko twijfelt of ze moet toegeven, of haar eigen zin moet doorzetten. Jamila wordt tijdens een proefdag stevig op de rooster gelegd. Thuis probeert ze Emiel te kalmeren, maar hij is ontroostbaar. Ze onderneemt een poging om zich met elkaar te verzoenen.



Vrijdag 10 januari 2025 - aflevering 7577

Yoko vreest dat Mathias opnieuw komt zagen, maar hij weet Jamila te vertellen dat er een kot in het studentenhuis vrijkomt. Jamila reageert dolenthousiast. Ilja en Alfons steken hun teleurstelling over de vakantiebestemming niet onder stoelen of banken voor Benny. Hij houdt echter voet bij stuk. Inspecteur Vantomme heeft nieuws.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

