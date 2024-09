Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Joris kan niet in zijn huis en Hanne wil Samira direct stevig aan het werk zetten. Vanessa heeft het moeilijk met Mathias, Stefanie en Lars lijken de romantiek even kwijt. Het rijbewijs van Jelle is ingetrokken. Raven wil zijn gedachten verzetten. Mieke moet bemiddelen tussen Vanessa en Mathias. Joris wacht een onverwachte confrontatie.

Maandag 9 september 2024 - aflevering 7488

Joris kan voorlopig niet in zijn huis. Mieke doet hem een voorstel. Voor Louise herhaalt zich een trauma uit het verleden. Jelle probeert Yoko zijn liefde voor wiskunde uit te leggen, maar zij begrijpt er niets van. Hanne wil Samira meteen stevig aan het werk zetten.



Dinsdag 10 september 2024 - aflevering 7489

Ilja weet de huishoudelijke taakverdeling naar zijn hand te zetten. Hanne vindt Karls kunstwerk een ongewoon cadeau. Zjef kan Karl maar niet uit zijn hoofd zetten. Vanessa probeert zich professioneel te gedragen, maar heeft het moeilijk met Mathias' constante aanwezigheid. Yoko vindt het niet fair dat ze minder verdient. Woensdag 11 september 2024 - aflevering 7490

Hanne polst naar Zjefs gevoelens. Jan wil Yoko steunen om een diploma te halen, maar zij is niet van plan om zomaar te buigen naar de normen van de maatschappij. Joris is verward en onzeker door het constant bijsturen van zijn plannen. Lars en Stefanie lijken de romantiek even kwijt.

Donderdag 12 september 2024 - aflevering 7491

Jelle baalt omdat zijn rijbewijs is ingetrokken. Yoko wil hem dat snel doen vergeten, terwijl Louise vindt dat Jelle op de blaren moet zitten. Mathias wil het goedmaken met Vanessa, maar Mieke denkt dat ze ruimte nodig heeft. Benny vindt daarentegen dat hij actie moet ondernemen. Raven zoekt een manier om zijn gedachten te verzetten. Vrijdag 13 september 2024 - aflevering 7492

Mathias wil een en ander uitpraten met Vanessa en schakelt Mieke in om te bemiddelen. Vanessa ontdekt hoe het zit met het aanbod van Bas Vermeulen. Lars is onzeker, maar Stefanie wil ervoor blijven gaan. Benny maakt een weinig tactvol grapje. Joris krijgt een mysterieus bericht en er volgt een onverwachte confrontatie.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.