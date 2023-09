Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Ilja krijgt straf, iedereen wil Raven helpen, maar die ziet de ernst van zijn drugprobleem niet in. Jelle vertrouwt Louise een geheim toe. Zjef houdt Niko ver weg van Finn. Benny heeft een beangstigende droom, Lars confronteert Niko en Véronique is in de wolken. Jan heeft een nieuwe chatvriendin. Tussen Hanne en Jan botert het niet. Mathias tempert het enthousiasme van Vanessa. Niko krijgt weinig begrip van Sam.

Maandag 18 september 2023 - aflevering 7274

Samira en Benny straffen Ilja voor wat hij gedaan heeft. Lars, Louise, Brigitte en Jelle moeten ingrijpen in de situatie met Raven, maar die blijkt niet in te zien dat hij een drugprobleem heeft. Wanneer Raven plots niet meer te bereiken is, maken Lars en Brigitte zich ernstige zorgen. Zjef vermoedt dat de politie kan bewijzen dat Niko Mieke heeft vermoord.



Dinsdag 19 september 2023 - aflevering 7275

Lars gaat Raven zoeken in een drugsbuurt, maar vindt hem niet. Hij zoekt steun bij Samira en Benny. Jelle vraagt Louise om een geheim te bewaren. Yoko wil Cédric bij zijn thuiskomst tonen hoe erg ze hem gemist heeft. Vanessa is blij met het project dat ze mag opvolgen, maar Jan is bang dat ze zich te veel zal moeien. Zjef houdt Niko ver weg van Finn.

Woensdag 20 september 2023 - aflevering 7276

Lars besluit Niko te confronteren. Benny ontwaakt uit een beangstigende droom en gaat op zoek naar de betekenis ervan. Samira probeert ondertussen door te dringen tot Ilja. Die mokt echter nog steeds. Véronique is in de wolken, maar Mathias waarschuwt haar. Jelle maakt zich zorgen over Jans nieuwe chatvriendin.



Donderdag 21 september 2023 - aflevering 7277

Jelle durft zijn geheim niet op te biechten. Hij vraagt Vanessa om raad, maar zij denkt dat er meer aan de hand is. Lars herkent Jill op één van Ravens foto's en hoopt via haar tot bij hem te geraken. Hanne en Jan doen moeite om elkaar tegemoet te komen, maar een nieuwe discussie loert om de hoek. Niko is ten einde raad.

Vrijdag 22 september 2023 - aflevering 7278

Hanne en Jan nemen een besluit voor de toekomst. Hij zoekt steun bij Andreia. Vanessa zit boordevol goede ideeën om het champagnebier te promoten, maar Mathias tempert haar enthousiasme. Niko heeft een plan, maar hij krijgt weinig begrip van Sam. Jamila wil met Jelle gaan zwemmen. Benny doet een onaangename ontdekking.



