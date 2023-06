Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Mathias wil een nieuw gezicht voor Jan & Alleman en Jan heeft een idee! De frustratie groeit bij Mieke en Véronique wil de politie inschakelen. Jill heeft nieuws en Yoko hakt een knoop door. Jelle is bang om Jamila te verliezen en de nieuwe vriendin van Jan doet vragen rijzen. De spanning stijgt tussen Sam en Mieke, Raven moet een moeilijke keuze maken. Yoko besluit om te liegen, Alfons is nerveus voor zijn date met Karin en Véronique mist de nabijheid van Lars.

Maandag 5 juni 2023 - aflevering 7244

Mathias wil de Jan & Alleman een nieuw gezicht geven, maar Jan brengt hem op een idee. Mieke voelt zich meer en meer als het vijfde wiel aan de wagen. Ze probeert de grenzen met Sam af te bakenen. Véronique wil de politie inschakelen, maar Lars heeft een ander idee.

Dinsdag 6 juni 2023 - aflevering 7245

Lars wil tot het uiterste gaan om Véronique veilig te stellen. Zijzelf maakt zich zorgen. Louise probeert qualitytime met Raven in te lassen, maar Jill daagt op met nieuws. Yoko en Cédric maken kennis met Jans nieuwe liefde. Yoko hakt ook een knoop door en beslist of ze al dan niet op het voorstel van Mathias wil ingaan.

Woensdag 7 juni 2023 - aflevering 7246

Yoko en Cédric proberen Jans nieuwe vriendin beter te leren kennen. Zij lijkt echter niet in haar kaarten te laten kijken. Cédric twijfelt of het wel de ideale match is voor Jan. Jelle geeft toe dat hij bang is om Jamila te verliezen. Véronique is geraakt door de bekommernis van Lars.

Donderdag 8 juni 2023 - aflevering 7247

Mathias doet Vanessa een voorstel, maar zij twijfelt. Jamila wordt uitgenodigd voor een workshop in Milaan. Ze moet echter eerst Samira aan boord zien te krijgen. Tussen Mieke en Sam is de spanning duidelijk voelbaar. Raven komt voor een moeilijke keuze te staan.

Vrijdag 9 juni 2023 - aflevering 7248

Yoko krijgt het niet over haar hart om eerlijk te zijn tegenover Mathias en besluit te liegen. Vanessa wil haar goed nieuws melden, maar komt voor een verrassing te staan. Alfons is erg nerveus voor zijn date met Karin. Véronique mist Lars' nabijheid. De gemoederen tussen Mieke en Sam lopen op.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

