Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Sam heeft het moeilijk met de bemoeienissen van Mieke en Yoko wil niet meer in de horeca werken. Mathias baalt en Benny is niet van plan Karin te aanvaarden. De stoppen bij Véronique slaan weer door, Lars spreekt Cédric aan. Véronique krijgt onaangenaam bezoek over de vloer.

Maandag 29 mei 2023 - aflevering 7239

Sam vindt dat ze te hard bepamperd wordt door Mieke. Ze maakt het haar meteen duidelijk. Jamila is doodnerveus voor haar fotoshoot. Rudi ontdekt dat Zjef alsnog zijn plannen is gaan voorleggen bij Lars. Yoko wil niet meer in de horeca werken.

Dinsdag 30 mei 2023 - aflevering 7240

Niko vraagt Mieke om Sam meer ruimte te geven. Mathias vindt het erg dat hij zijn gezin niet beter heeft kunnen beschermen. Alfons is nog altijd kwaad op Benny, maar Benny is niet van plan Karin te aanvaarden. Véronique is ervan overtuigd dat ze gestalkt wordt door Elena.

Woensdag 31 mei 2023 - aflevering 7241

Mieke wil plannen maken, maar voelt zich uitgesloten door Sam en Niko. Zjef draagt het geheim met zich mee en dat valt hem zwaar. Brigitte neemt een assessment interview af van Yoko. Het resultaat spreekt voor zich. Lars vertelt Cédric over de ingebeelde angsten van Véronique.

Donderdag 1 juni 2023 - aflevering 7242

Raven wil het goedmaken met Louise. Samira probeert Jamila duidelijk te maken waarom ze niet wil dat haar foto's gebruikt worden voor de campagne van Wolff & Bos. Benny ontdekt dat Brahim condooms heeft gekocht, maar schrikt als hij te weten komt voor wie ze bedoeld zijn.

Vrijdag 2 juni 2023 - aflevering 7243

Cédric, Lars en Rudi maken Véronique duidelijk dat het beter is om zich te laten opnemen. Cédric wil zich niet laten meeslepen door de problemen van zijn moeder. Mieke wil dat Niko Sam vraagt om een eigen woning te zoeken. Hij heeft daar weinig zin in. Vanessa krijgt onaangenaam bezoek over de vloer...

