Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 27 maart 2023 - aflevering 7194

Benny baalt over het nieuws van zijn kinderen. Véronique is ervan overtuigd dat Koen nog leeft en houdt Lars weer op afstand. Jan weigert ondertussen te geloven dat Miranda een catfish is. Jelle komt met mogelijk bewijs op de proppen.

Dinsdag 28 maart 2023 - aflevering 7195

Jan doet een belangrijke ontdekking over Miranda. Zij heeft ondertussen een vlucht naar België geboekt om hem in levende lijve te zien. Zjef maakt zich zorgen omdat Rudi de klok rond werkt aan de ontwerpen voor de modeshow. Hij schakelt de hulp in van Cédric.

Woensdag 29 maart 2023 - aflevering 7196

Mathias en Lars willen elkaar de loef afsteken met een geweldig cadeau voor Benny en Samira. Geen van beiden heeft echter een idee van wat dat kan zijn. Jan pikt het niet dat Rudi zijn hele appartement overneemt om aan de modeshow te werken. Véronique denkt dat Koen haar wil vermoorden.

Donderdag 30 maart 2023 - aflevering 7197

Bij Véronique slaan de stoppen helemaal door. Lars kan nog net een drama voorkomen. Wanneer inspecteur Kennis opdaagt, praat Véronique bijna haar mond voorbij. Samira wil het huwelijk uitstellen, maar Ilja en Jamila proberen dat idee uit haar hoofd te praten. Mieke heeft een idee over wie Niko kan coachen.

Vrijdag 31 maart 2023 - aflevering 7198

Voor Benny en Samira breekt een belangrijke dag aan. Ze krijgen echter onverwacht met slecht nieuws af te rekenen. Lars en Mathias duiken dan weer op met een bijzondere verrassing. Voor Véronique eindigt de avond anders dan gepland.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

