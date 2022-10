Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Niko verzet zich tegen de vraag van Mieke, Rudi en Zjef om zich te laten helpen. Quinten kampt met een schuldgevoel. Veronique is geschokt door haar ontdekking en Mieke neemt een definitieve beslissing. Benny is geraakt door een uitspraak van Ilja, Cédric moet zijn gêne overwinnen en Raven hoort een geheimzinnig gesprek. Véronique heeft een belangrijk voorstel voor Koen.

Maandag 10 oktober 2022 - aflevering 7074

Mieke, Rudi en Zjef willen dat Niko zich laat helpen, maar hij verzet zich daartegen. Quinten gaat gebukt onder een schuldgevoel. Hij vindt dat hij de liefde van Hanne niet verdient. Vanessa wil niet dat Mathias Victor meeneemt naar kantoor en blijft zelf thuis om op hem te passen.

Dinsdag 11 oktober 2022 - aflevering 7075

Quintens schuldgevoel blijft hem parten spelen. Hanne en Jan bedenken een manier om hem op te beuren. Véronique zit met veel vragen over Lars. Ze wil de situatie met Koen niet overhaasten. Samen met Brigitte doet ze een schokkende ontdekking. Tussen Kato en Ian zakt de sfeer onder nul.

Woensdag 12 oktober 2022 - aflevering 7076

Mieke heeft een belangrijke boodschap voor Mathias. Véronique is in shock door wat ze heeft ontdekt. Ze probeert samen met Brigitte meer informatie te pakken te krijgen, maar stuit op een muur. Rudi is er niet mee opgezet dat Véronique zich weer niets aantrekt van zijn herfstcollectie. Koen vangt de klappen voor haar op.

Donderdag 13 oktober 2022 - aflevering 7077

Mieke neemt een definitieve beslissing na een gesprek met Vanessa. Brahim blijft Benny onder zijn neus wrijven dat hij zijn vader niet is. Een uitspraak van Ilja raakt Benny diep. Niko is woedend op Mieke, maar zij blijft volhouden dat hij geholpen moet worden.

Vrijdag 14 oktober 2022 - aflevering 7078

Cédric moet zijn gêne overwinnen, maar wordt meegesleept door het enthousiasme van Hanne, Kato en Samira. Jelle vertelt Ian dat Kato met twijfels zit. Niko ontsnapt aan de aandacht van Mieke. Raven hoort een geheimzinnig gesprek over Lars. Véronique heeft een belangrijk voorstel voor Koen.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

