Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Yakisoba met spiering en volkoren noedels

Een eenpansgerecht in de wok met gebakken noedels, varkensvlees en groenten.

Dinsdag: Tortilla met gestoofde ui, gekonfijte paprika en ansjovis

Een spaanse aardappeltaart met compote van ui en sherry, gekonfijte paprikaslierten en gezouten ansjovis. Woensdag: Cake met rabarbercompote

Een gevulde cake met een bodem van kruimeldeeg en vulling van gestoofde rabarber. Donderdag: Ossobuco met abrikoos, sinaas, couscous en venkel

Kalfsschenkel met abrikozen, sinaasappel en witte wijn, parelcouscous en gesmoorde venkel. Vrijdag: Zalm bearnaise met asperges en aardappelen

Op het vel gebakken zalm met asperges, gebakken Corne de Gatte aardappelen en verse bearnaisesaus. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!