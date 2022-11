Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Foto: Eén - © VRT 2022

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Ovenschotel met zalm, boerenkool en kaassaus

Een goede manier om kinderen vis en groenten te laten eten, is door de ingrediënten in een gerecht met puree en kaassaus te verstoppen. Zo zit deze ovenschotel vol heerlijke gestoofde boerenkool en plakjes zalm.

Dinsdag: Everzwijngebraad, gebakken aardappelen en rode kool

Vandaag staat er echte Vlaamse kost met een herfstige knipoog op tafel in de vorm van een lekker everzwijngebraad. Serveer het vlees met een lichte saus, gebakken aardappelen en gestoofde rode kool, en de avond kan niet meer stuk! Woensdag: Pasta met champignons, tonijn, tomaat, paprika en mascarpone

Deze pasta is een ware groentebom! Ideaal voor dagen wanneer je niet veel tijd hebt en toch een evenwichtige maaltijd op tafel wil toveren. Met tonijn in blik hou je bovendien je portemonnee in het oog. Donderdag: Bladerdeegtaartje met chocoladepudding en gepocheerde peer

Belgische peren zijn zo ongelofelijk lekker. Zeker in combinatie met donkere chocolade, noten en een krokant koekje van bladerdeeg. Vrijdag: Gnocchi van pastinaak met gebakken champignons

Jeroen pimpt de gekende, gebakken Italiaanse aardappelkussentjes met pastinaak en serveert ze met gebakken boschampignons, citroen en salie. Dit zijn pure en eenvoudige smaken, maar o zo lekker! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.