Dit is in juli nieuw op Streamz

In juli gaat Streamz opnieuw de catwalk op met de tien nieuwe kandidaten van 'Belgium's Next Top Model'. Daarnaast strijden Rhaenyra en Alicent elke maandag voor de Iron Throne en volg je ook Jeremy Renner wekelijks in het gloednieuwe seizoen van 'Mayor of Kingstown'.

In juli wordt er ook veel gelachen met de sheriff uit 'Chantal', want de tweede zaalshow van Dries Heyneman komt eraan en de orignele cast en crew van 'Het Eiland' komt terug samen voor een reüniespecial.

'The Office'

Vanaf 8 juli op Streamz

'The Office' is een mockumentary over een groep kantoormedewerkers bij Dunder-Mifflin Paper Company in Scranton, Pennsylvania. Michael Scott (Steve Carell) is de baas en probeert op zijn eigen manier alles draaiende te houden. Hij krijgt van het hoofdkantoor te horen dat zijn afdeling moet inkrimpen, maar heeft het hier heel moeilijk mee en probeert dit uit te stellen. Zijn assistent Dwight (Rainn Wilson) denkt dat hij het voor het zeggen heeft en hoopt op promotie. Verder zijn er romances, fraude en gebeuren er de nodige ongevallen. 'The Office' werd onder andere bekroond met een Primetime Emmy Award voor Steve Carell als beste acteur in een comedy reeks en een Golden Globe Award voor beste comedy reeks. Alle negen seizoen van deze award-winnende en veelvuldig genomineerde reeks zijn te bekijken op Streamz.

'1985'

Vanaf 11 juli op Streamz

'1985' is gebaseerd op waargebeurde feiten en speelt zich af in de woelige jaren 80, toen de Bende van Nijvel volop terreur zaaide. De reeks volgt drie jongvolwassenen Marc (Tijmen Govaerts), Franky (Aimé Claeys) en Vicky (Mona Mina Leon) die terechtkomen in het oog van de storm die België toen op zijn kop zette. De aanhoudende brutale overvallen en spanningen tussen de onderzoekers verhinderen hen de zaak op te lossen. De reeks vertelt het verhaal van deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis, gespeeld door een sterrencast waaronder Peter Van den Begin, Tom Vermeir, Titus De Voogdt en Barbara Sarafian. De VRT-reeks '1985' won maar liefst 10 Ensors waaronder Beste Fictie, Beste Acteur in een Hoofdrol voor Aimé Claeys die we kennen van 'Styx' en Beste Acteur in een bijrol voor Tom Vermeir.

'Ex on the Beach UK: The One That Got Away' Sz 11

Vanaf 11 juli op Streamz

Streamz brengt het gloednieuwe seizoen van 'Ex on the Beach UK'. De singles zijn terug, maar deze keer is er een grote twist! De eerste singles die aanspoelen, zullen allemaal hun onsterfelijke liefde verklaren voor hun exen. Exen die ze bestempelen als the one that got away. De koppels worden vervolgens naar 'The One That Got Away Getaway' gestuurd, waar ze moeten beslissen of ze hun voormalige vlam een onverwachte tweede kans geven of voor altijd een streep in het zand trekken.

'The Bold Type'

Vanaf 15 juli op Streamz

Move over 'Sex and the City', hier is de nieuwe generatie van vrouwen in de modewereld. De fictiereeks 'The Bold Type' geeft een blik achter de schermen bij het magazine Scarlet. De reeks volgt drie ambitieuze vrouwen die hun plek proberen te vinden in de wereld. De drie vriendinnen steunen elkaar in goede en slecht tijden. Samen verkennen ze seksualiteit, identiteit, liefde en zien we veel fashion. De drie vriendinnen worden gespeeld door Katie Stevens ('Faking It'), Aisha Dee ('Collide') en Meghann Fahy ('The White Lotus'). De reeks is geïnspireerd op het leven van Joanna Coles, ex-redactrice van de Cosmopolitan, gespeeld door Melora Hardin ('The Office').

'The Offer'

Vanaf 15 juli op Streamz

'The Godfather' uit 1972 wordt vaak aangeprezen als één van de beste films ooit gemaakt. Maar hoe bracht Francis Ford Coppola deze iconische film naar het grote scherm? De biografische dramareeks 'The Offer' is gebaseerd op de notities van de award-winnende filmproducer Albert S. Ruddy bij het verfilmen van Mario Puzo's gelijknamige misdaadroman. Miles Teller, Matthew Goode, Colin Hanks, Juno Temple, Burn Gorman, Dan Fogler en Giovanni Ribisi in de hoofdrollen. (Her)bekijk ook 'The Godfather'-trilogie op Streamz.

'Marc Maron: From Bleak to Dark'

Vanaf 18 juli op Streamz

In deze comedy special onderzoekt Marc Maron universele onderwerpen als ouder worden, antisemitisme, geloof en de superioriteit van het hebben van katten boven kinderen - vooral tijdens de pandemie. De komiek vertelt ook over het verlies van zijn partner in 2020 en het herstellen van zijn gecompliceerde relatie met zijn vader.

'Sleepers Sz 2'

Vanaf 22 juli op Streamz

In het tweede seizoen confronteert Noura (Sinem Kavus) Martin (Robert de Hoog) met zijn dubbelleven en dat heeft drastische gevolgen voor zijn gezin. Zeker nadat er een liquidatie plaatsvindt die letterlijk alles overhoop gooit. Martin moet noodgedwongen bij Willem (Teun Kuilboer) wonen, terwijl hij alles op alles zet het vertrouwen van Noura terug te winnen. Maar zijn ontmaskering door Tarik (Chems Eddine Amar) en Judith (Rifka Lodeizen) lijkt steeds dichterbij te komen. Tegelijkertijd staat Ans (Lineke Rijxman) onder grote druk en neemt ze een ingrijpende beslissing die het land volledig op zijn kop zet. (Her)bekijk ook seizoen 1 van 'Sleepers' op Streamz.

'Knock at the Cabin'

Vanaf 4 juli op Streamz Premium+

Tijdens een vakantie in een afgelegen hut worden een zevenjarig meisje (Kristen Cui) en haar ouders (Jonathan Groff en Ben Aldridge ) gegijzeld door vier gewapende vreemdelingen (Dave Bautista, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird en Abby Quinn). De groep kondigt het einde van de wereld aan en eist dat de familie een ondenkbare keuze maakt om dit te voorkomen. Met beperkte toegang tot de buitenwereld, moet het gezin beslissen waarin ze geloven voordat alles verloren is. Een film van de award-genomineerde M. Night Shyamalan.

'Love in Taipei'

Vanaf 4 juli op Streamz Premium+

De ouders van de Amerikaanse tiener Ever Wong (Ashley Liao) verrassen haar met een reis naar Taipei om een cultureel onderdompelingsprogramma voor de zomer bij te wonen. Met gedachten aan lessen en huiswerk vertrekt ze met tegenzin, maar al snel merkt ze dat ze mag doen wat ze wil in Taipei. Ever ontmoet twee knappe jongens die allebei gek zijn op haar. Tijdens de zomer maakt Ever een reis vol zelfontdekking mee waarin ze haar liefde voor dansen nastreeft en zich verzet tegen de hoge verwachtingen van haar ouders.

'Prisoner's Daughter'

Vanaf 11 juli op Streamz Premium+

Brian Cox ('Succession') speelt Max, een gevangene die na twaalf jaar vervroegd wordt vrijgelaten omdat hij op sterven ligt. ​ Hij probeert zich met zijn dochter Maxine (Kate Beckinsale) te verzoenen en wil zijn kleinzoon (Christopher Convery), die hij nooit heeft gekend, ontmoeten. Zijn gewelddadige verleden heeft echter nog niet met hem afgerekend. Een film van Catherine Hardwicke.

'T.1.M.'

Vanaf 18 juli op Streamz Premium+

Abi (Georgina Campbell) is een wetenschapper gespecialiseerd in protheses. Samen met haar man Paul (Mark Rowley) verruilt ze de stad voor het platteland en op haar nieuwe hoogtechnologische werkplek ontwikkelt ze een menselijke kunstmatige intelligentie die de naam T.1.M. (Eamon Farren) meekrijgt. Het project lijkt een succes tot T.1.M. geobsedeerd raakt door Abi. Na verloop van tijd wil deze koste wat kost de plaats van Paul innemen.

'The Caine Mutiny Court-Martial'

Vanaf 18 juli op Streamz Premium+

Voor de kust van Iran komt de USS Caine in een orkaan terecht. Luitenant Stephen Maryk (Jake Lacy) is van mening dat luitenant-commandant Phillip Queeg (Kiefer Sutherland) mentaal in de war is en hierdoor zijn crewleden in gevaar brengt. Maryk neemt het bevel van de kapitein over en weet alle crewleden in veiligheid te brengen. Maar Maryk staat nu terecht voor muiterij. Lt. Greenwald (Jason Clarke), een sceptische JAG-advocaat, moet Maryk verdedigen. Hij maakt zich steeds meer zorgen naarmate de krijgsraad vordert en vraagt zich af of het Caine-incident een echte muiterij was of de moedige daden van een groep matrozen die hun onstabiele leider niet langer konden vertrouwen.

'Pearl'

Vanaf 18 juli op Streamz Premium+

Op de boerderij van haar familie moet Pearl (Mia Goth) voor haar zieke vader zorgen onder het toezicht van haar bittere moeder. Ze verlangt wanhopig naar een glamoureus leven zoals ze in de films heeft gezien. Ze wil de boerderij ontvluchten en droomt van een leven als een filmster. Hierdoor is ze tot alles in staat. 'Pearl' is de prequel op 'X'.

'The New Americans: Gaming a Revolution'

Vanaf 25 juli op Streamz Premium+

De documentaire gaat over het nieuwe tijdperk van aandelenhandelaren, waarvan veel millennials, die zijn opgegroeid met het spelen van videogames en nu thuis beleggen ervaren als een verlengstuk van die videogame thrills. De documentaire onthult het verhaal achter de Gamestop-afpersing en de 6 januari-opstand. Daarnaast kaart de docu de explosieve mogelijkheden aan van onze digitale toekomst.

'Bring Him to Me'

Vanaf 28 juli op Streamz Premium+

De bestuurder van een vluchtauto moet, in opdracht van zijn meedogenloze misdaadbaas, een nietsvermoedende bendelid naar een hinderlaag rijden. Daar zal de jongeman worden geëxecuteerd. Tijdens de lange autorit heeft de bestuurder last van zijn geweten, maar wat zal hij doen? Met Barry Pepper, Liam McIntyre, Rachel Griffiths en Sam Neill in de hoofdrollen.