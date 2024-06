Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT - © Sam Van den Brandt 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Curry van courgette, zoete aardappel en bloemkool met naan

Om de week op een gezonde manier te starten staat er vandaag een veggie curry met naan op het menu. Een grote pot tjokvol verse groenten, waaronder courgette, zoete aardappel en bloemkool! Dit is de ideale gelegenheid om je koelkast leeg te maken.

Dinsdag: Kiprollade met gedroogde ham, pasta met artisjokpesto en gebakken artisjokken

Er is wat werk aan die kleine artisjokken, maar ze zitten boordevol smaak en zijn overdreven lekker. Precies daarom maakt Jeroen er een verse pesto van om te serveren met pasta, gebakken artisjok en een zelfgemaakte rollade met kip en ham. Woensdag: Hangop met amandel en vanille met aardbeien en verse spritskoeken

Desserts die lekker fris en niet overdreven zoet smaken zijn minstens even lekker! Dat bewijst Jeroen met dit eenvoudige nagerecht op basis van yoghurt, vanille en amandel. Een simpele aardbeisalade en de zelfgemaakte spritskoeken maken het plaatje compleet! Donderdag: Gevulde puntpaprika met fregola sarda, avocadocrème

Fregola sarda zijn pastabolletjes uit Sardinië. Je kan ze vergelijken met handgerolde couscous, maar ze zijn net iets verfijnder van smaak. Jeroen gebruikt ze om zoete puntpaprika's mee op te vullen. De romige crème van avocado en de knapperig gebakken sardientjes krijg je er zomaar bij! Vrijdag: Onglet met chimichurri, parmezaanfrietjes en tomatensla

De zomer staat voor de deur en dat zullen we geweten hebben! Jeroen luidt het weekend in met een heerlijk stukje koe op de grill. Daarbij serveert hij een koude, zuiderse saus tjokvol groene kruiden, frietjes met parmezaanse kaas over geraspt en een bonte tomatensla. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.