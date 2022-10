Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: New Yorkse 'worteldog'

De veggieweek van Dagelijkse kost gaat van start met een originele snack: een broodje met gebakken wortel, salsa van komkommer en chili, mosterd en uiensaus met ketchup. Als vegetarisch alternatief voor de New York hotdog kan dit zeker tellen!



Dinsdag: Gebakken aubergine met tomaat en gember

Bakken, roosteren of stoven, met aubergines kan je alle kanten op. Gebakken met tomaat, gember en ei is dit een verrassend lekkere lunch. Serveer met naan om het feest compleet te maken.

Woensdag: Misosoep als ontbijt voor Georges

Met deze oosterse ontbijtsoep ben je zeker dat je 's ochtends vroeg al meteen een gezonde portie groenten naar binnen slurpt. Echt krachtvoer, op smaak gebracht met miso, om de dag goedgemutst te starten.

Donderdag: Ui gevuld met groentestoemp en picklessaus

Vegetarisch koken hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Deze verrassend lekkere uien met winterse groentestoemp en een saus op basis van pickles bewijzen dat je zonder veel moeite een bord stevige kost voor je neus hebt staan.

Vrijdag: Stoofpotje van gerst met kropslaharten, raapjes, erwtjes en beurre blanc met kappertjes

Gerst is multi-inzetbaar in de keuken. Het is niet alleen zeer voedzaam, de graankorrels zijn ook perfect geschikt voor een lekker stoofpotje met veel groenten.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.