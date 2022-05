Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Om de week te beginnen maakt Jeroen een prachtige maaltijdsalade boordevol zomerse smaken: lekkere rijpe tomatensoorten, een lichte aioli met amandelen en dun gesneden plakjes gedroogd en gezouten rundvlees uit Italië. Delizioso!

Dinsdag: Het is nog eens tijd voor klassieke Dagelijkse kost. Deze gestoomde zeetongrolletjes met zeekraal en botersaus met citroen zijn daar een prima schoolvoorbeeld van. Dit is het ideale tussengerecht op een culinaire avond! Woensdag: Jeroen wil de vegetariërs onder ons nog eens flink verwennen met zachte muffins op basis van mais, verse vijgen en gegrilde groene asperges. Niet meteen wat je zou verwachten op een doordeweekse avond, maar daarom niet minder lekker! Donderdag: Rijkelijk belegde sandwiches met tonijn- en eiersla. Zoals je zal merken hoef je het niet altijd ver te gaan zoeken om toch tot een schitterende lunch te komen. Deze slaatjes zijn klaar in een handomdraai en makkelijk om mee te nemen. Vrijdag: Lekker knapperig bladerdeeg, een hemelse vulling van amandelpudding, abrikozenconfituur en gepocheerde abrikozen. Kortom, alles wat je zoekt in een tussendoortje of originele afsluiter van een onvergetelijke avond! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.