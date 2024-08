Disney Channel en Disney Junior starten het schooljaar op volle kracht!

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' geeft je een komische kijk op een samengestelde familie, waarvan ieder lid vreemd is op zijn eigen manier.

In een druk bergstadje vol dieren en magische wezens beleven Kiff, een eekhoorntje met een groot hart, en haar geweldige beste vriend Barry het ene avontuur na het andere.

Tylor Tuskmon studeert af aan de Monsters Universiteit en arriveert bij Monsters en co. om aan zijn droombaan als Schrikker te beginnen... of niet. De dag dat hij begint, ontdekt hij dat ze geen Schrikkers willen... maar Grappers!

Vanaf 2 september, maandag t.e.m. vrijdag vanaf 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

HAILEYS MISSIES



Hailey is een risicomijdende maar vindingrijke tiener op een missie om elk item op haar lange lijst van uitdagende - en soms onhandige - taken te volbrengen om de wereld te redden. Of ze nu elke attractie op de kermis induikt, optreedt in een musical, een zangduo herenigt of de groeiende en gecompliceerde gevoelens voor haar beste vriend Scott onder ogen moet komen. Hailey komt steeds nieuwe uitdagingen tegen om haar angsten te overwinnen en daarnaast probeert ze ook nog even de wereld te redden.

Vanaf 7 september, elke zaterdag en zondag om 19.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Peter Parker, Gwen Stacy en Miles Morales zetten hun Super Hero-avonturen voort als Team Spidey. Ze worden vergezeld door geheel nieuwe Avengers: Iron Man, Ant-Man, Wasp en Reptil. Samen nemen ze het op tegen de listige nieuwe vijanden Electro, Black Cat, Sandman en Zola in een poging om niet alleen hun gemeenschap, maar de natuur en de wereld om hen heen te beschermen.

Vanaf 2 september, elke maandag t.e.m. vrijdag om 8.30 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SUPER KATJES



Iedereen denkt dat Bitsy, Ginny, Sparks en Buddy gewoon lieve kittens zijn in de Purr 'N' Play-opvang. Maar als er problemen zijn, veranderen ze in 'Super Katjes'! Ze vechten overal tegen onrecht. Dit kattenkwartet heeft een missie om de huisdieren en inwoners van Kittydale te beschermen tegen boeven als Mr Puppypaws, Lab Rat, Katdief en Zsa-Zsa. Met hun superkrachten, kattastische gadgets, en bovenal hun vriendelijkheid en empathie maken de 'Super Katjes' van de wereld een betere, geweldige plek.

Vanaf 23 september, elke maandag t.e.m. vrijdag om 14.00 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

STAR WARS: JONGE JEDI AVONTUREN

'Star Wars: Jonge Jedi Avonturen' speelt zich af ten tijde van de Oude Republiek. De jonge Jedi Kai, Lys en Nubs worden door meester Yoda naar de wonderbaarlijke planeet Tenoo gezonden om in de Jedi-tempel te worden opgeleid onder toeziend oog van meester Zia. Samen beleven ze veel avonturen, vaak aan boord van de Crimson Firehawk van superpiloot Nash en haar droid RJ-83. Ze helpen de onderdrukten, bestrijden boze piraten, ontdekken exotische wezens maar leren bovenal wat het inhoudt om goede vrienden te zijn.

Vanaf 16 september, maandag t.e.m. zaterdag om 8.25 uur op Disney Junior.