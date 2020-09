Dinsdag kan je weer wijnen met nieuw seizoen van 'Chateau Meiland'

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Je hoeft de Meilandjes niet langer meer te missen. Vanaf dinsdag kan je de week goed inzetten en genieten van een nieuwe dosis 'Chateau Meiland' op VIJF.

In het vierde seizoen volgen we de familie in hun terugkeer naar Nederland. Het Chateau staat te koop en de Meilandjes komen weer naar huis. Dit doen ze natuurlijk op hun eigen prettig gestoorde manier.

Omdat het Chateau wordt verkocht, moet het er natuurlijk piekfijn uitzien. Er is daarom veel werk aan de winkel. We zien ook huishoudster Nadège nog terug in het programma, de familie probeert er alles aan te doen om haar goed achter te laten. Ook in het nieuwe huis in Nederland moet nog veel gebeuren. En wat gaat de familie doen om centjes te verdienen? Daar gaat seizoen 4 helemaal om draaien...

'Chateau Meiland', elke dinsdag om 20.35 uur op VIJF.