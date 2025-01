Dinsdag in 'Mobutu's Game': Authenticité

Ook na de dood van Lumumba blijft het Congolese volk verlangen naar echte onafhankelijkheid. Als rebellen het land dreigen te heroveren, heeft Mobutu hulp nodig: zijn leger stelt niks voor, en ook zelf blinkt hij als stafchef uit in onbekwaamheid.

Onder het mom van een humanitaire operatie, snelt het Westen hem opnieuw te hulp. De rebellie wordt niet alleen op de meest wreedaardige wijze van de kaart geveegd, maar ook tienduizenden Congolezen verliezen daarbij het leven. En zo wordt Congo door het Westen de facto heroverd en geherkoloniseerd. Als het land ligt in puin ligt, en de assen nog smeulen, ruikt Mobutu zijn kans en pleegt hij zijn tweede staatsgreep: hij zal 32 jaar aan de macht blijven.

Van meet af aan ziet Mobutu de politiek als een spel, waarbij elk land en elke wereldleider een nuttige pion is. Hij is zowel kind aan huis bij westerse staatshoofden, als een graag geziene gast in het China van Mao. Voor de Congolese bevolking trekt hij de kaart van het dekolonialisme. Met zijn politiek van de ‘authenticité’ wil hij hen bevrijden van alle koloniale symbolen en hen hun trots en eigenwaarde terugschenken. Maar het blijkt niet meer dan een façade: Mobutu waant zich god en zijn persoonlijkheidscultus verhult geïnstitutionaliseerd seksueel misbruik en corruptie.

