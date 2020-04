Dinsdag in 'Het Parket': 'Wat is er mis met een beetje normale seks?'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

In de derde aflevering van 'Het Parket' start procureur Myriam in Gent een zaak op tegen een prostituee die onopzettelijk haar klant om het leven bracht.

De man is overleden in haar SM-kelder aan een overdosis procaïne, een stof die tandartsen gebruiken om iemand te verdoven. 'De man heeft 500 ml van het product binnengekregen. Een tandarts gebruikt meestal 3 à 4 spuitjes van 1,8 ml. Het is bijna normaal dat je van die grote hoeveelheid doodgaat', vertelt Myriam. 'Soms zeggen wij met de collega’s wel eens tegen elkaar: wat is er eigenlijk mis met een beetje normale seks?'

In Dendermonde wordt Femke bedolven onder de dossiers, maar één zaak springt eruit: een 14-jarig meisje dreigt slachtoffer te worden van loverboys. 'Soms zijn het heel zware dossiers en dat raakt je. Maar op het moment dat het je verlamt en je te hard raakt, dan is je houdbaarheidsdatum bereikt. Er zijn zaken geweest waarvan ik zei: nu is het genoeg geweest. Maar dan slaap je daar eens een nachtje over of dan drink ik eens een goed glas whisky en dan is dat over.'

De publieke opinie ergert zich vaak aan de strafmaat voor misdadigers, maar ook voor parketmagistraat Eva zijn sommige straffen te mild: 'Ik vind dat de straffen voor zedenfeiten te laag zijn. Het is soms een beetje frustrerend als je sommige straffen hoort. Er zijn al situaties geweest waarbij ik het dubbele vorder van wat de verdachte of beklaagde uiteindelijk krijgt. Dan denk je: heb ik dat nu zo verkeerd ingeschat of is men vrij mild geweest? Het is altijd zo’n subjectieve beoordeling.'

Een veroordeelde moet zich aan zijn of haar voorwaarden houden die de rechter heeft opgelegd, wie dat niet doet moet het komen uitleggen voor de probatiecommissie van Gent en procureur des Konings Caroline.

'Het Parket', dinsdag 7 april om 20.35 uur op VIER.