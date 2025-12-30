'Blind Getrouwd' sluit af met hartverscheurende keuzes: welke koppels zijn nog samen?
'Blind Getrouwd 2025': zo gaat het nu met de koppels van seizoen 10!
'Huizenjagers' strijkt neer in Kortrijk: van nieuwe thuis voor rescuekatten tot grote tuin voor reuzenkonijnen

Dina Tersago en Andy Peelman testen of Home Alone-pranks echt werken

dinsdag 30 december 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Iedereen kent ze wel: de iconische pranks uit dé feestdagenklassieker Home Alone. Maar... werken die kwajongensstreken écht om boeven te weren?

Dina Tersago kruipt in de huid en rode kersttrui van 'Home Alone'-personage Kevin en daagt boef Andy Peelman uit om het zelf te testen in 'Ze Zeggen Dat: Gelukkig Nieuwjaar!', nu te bekijken op VTM GO+ en op donderdag 1 januari om 21.05 uur bij VTM.





Dan Brown - Het ultieme geheim
boek
Take Time - Bordspel
Louis Tomlinson - How Did I Get Here?
CD
Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

VTM NIEUWS

Enkele journalisten loodsen je doorheen het jaaroverzicht. Robin Ramaekers, Greet De Keyser, Karel Lattrez, Jonas Lips en Carolien van Nunen helpen je om de grote, maar ook kleinere nieuwsfeiten van het voorbije jaar beter te begrijpen.

'De Film van het Jaar', om 20.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 Top 2000
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    De Tijdloze Countdown
    06:00
    Radio 2 Top 2000
  • 10:35
    Bumba
    04:55
    Geen uitzending
  • 09:55
    Geen uitzending
    06:05
    Kabouter Plop
  • 02:20
    Geen uitzending
    07:15
    Filthy House SOS
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 10:15
    Memories of Christmas
    01:35
    JOE XMAS
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:15
    Huizenjagers
  • 10:15
    Coroner
    01:20
    New Amsterdam
  • 09:50
    NCIS: Los Angeles
    01:20
    The Simpsons
  • 10:35
    Rescuing Christmas
    02:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 10:30
    World's Most Evil Killers
  • 09:25
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:27
    Tooldokter
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:00
    Winterse Kost
    01:25
    Bon Appetit
  • 10:00
    Death in Paradise
    03:25
    Sister Boniface Mysteries
  • 10:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
    01:00
    Hudson & Rex
  • 10:30
    MAX Geheugentrainer
    01:20
    Eva & Dijkgraaf: Het college van 2025
  • 10:35
    Expeditie Nederland
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 10:30
    Dino Daan & Lucy
    05:25
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal