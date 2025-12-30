Dina Tersago en Andy Peelman testen of Home Alone-pranks echt werken
dinsdag 30 december 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025
Iedereen kent ze wel: de iconische pranks uit dé feestdagenklassieker Home Alone. Maar... werken die kwajongensstreken écht om boeven te weren?
Dina Tersago kruipt in de huid en rode kersttrui van 'Home Alone'-personage Kevin en daagt boef Andy Peelman uit om het zelf te testen in 'Ze Zeggen Dat: Gelukkig Nieuwjaar!', nu te bekijken op VTM GO+ en op donderdag 1 januari om 21.05 uur bij VTM.
