Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts verdedigen Belgische driekleur tijdens 'World Cup of Darts'

Team Belgium for the win? Het is niet alleen supporteren geblazen voor de Rode Duivels, maar ook voor The Belgian Arrows. Tijdens de World Cup of Darts gooien Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts hun pijlen in team, met maar ťťn doel voor ogen: de Belgische vlag verdedigen en de beker mee naar huis nemen.