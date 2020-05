'Dierendokters 24/7' volgt een delicate operatie

'Dierendokters 24/7' volgt de grote en kleine verhalen van paarden, runderen of geiten, honden, katten of kippen en hun baasjes. De reeks volgt ook de studenten tijdens lessen, practicums en examens. De mix van deze verhalen zorgt voor een gevarieerde reeks met humor, spanning en emotie.

De schedel van hondje Apso is helemaal verbrijzeld. Een heel delicate operatie is zijn enige kans op overleven. / Er wordt een paard gecastreerd. En dat gebeurt vandaag niet in de operatiezaal: de studenten moeten leren hoe ze dit soort ingreep ook in de weide kunnen uitvoeren. / Het skelet van de tijger voor het morfologiemuseum is bijna helemaal klaar. Op een klein, mysterieus 'penisbotje' na…

'Dierendokters 24/7', woensdag 6 mei om 20.20 uur op Eén.