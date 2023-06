Deze maand is dit te bekijken op Streamz en Streamz Premium+

Een nieuwe maand, dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor juli 2023!

'Three Pines'

Vanaf 6 juli op Streamz

Hoofdinspecteur Armand Gamache (Alfred Molina) van de Sûreté du Québec wordt ingeschakeld om een ​​meervoudige moordzaak te onderzoeken in het idyllische stadje Three Pines, waar alles doodgewoon lijkt. Hij is een man die dingen ziet die anderen niet zien: het mysterieuze in het alledaagse en het kwade in het ogenschijnlijk gewone. Terwijl hij de golf van moorden onderzoekt, ontdekt hij de geheimen van het stadje, maar wordt hij ook geconfronteerd met zijn eigen verleden.

Met Alfred Molina ('Spider-Man 2'), Rossif Sutherland ('Believe Me: The Abduction of Lisa McVey', 'Orphan: First Kill'), Elle-Máijá Tailfeathers ('Blood Quantum') en Tantoo Cardinal ('Dances with Wolves') in de hoofdrol. Het verhaal werd gebaseerd op de romanserie van Louise Penny.

'Full circle'

Vanaf 14 juli twee afleveringen op Streamz, daarna in wekelijkse stacking

In 'Full Circle' draait alles om de complexe en vaak verborgen verbanden die tussen mensen kunnen bestaan. Het verhaal speelt zich af in het fictieve restaurant Ellipsis. De hoofdpersonen zijn stuk voor stuk herkenbare types in verschillende leeftijdsgroepen, van vijftienjarige tot vijftiger. Per aflevering maken we kennis met twee personages, van wie er steeds één ook al in de voorgaande episode voorkwam. In elke aflevering zien we hoe de beide individuen contact met elkaar maken en wat ze uitwisselen. Zo krijgen we een beeld van hun persoonlijke problemen en uitdagingen - en komen de intieme details rond hun relaties en conflicten aan het licht. Naarmate de serie vordert, wordt de spanning opgebouwd tot een schokkende en onthutsende climax.

'Full Circle' werd geschreven door scenarist en filmmaker Neil LaBute. Hij geniet ook bekendheid als toneelschrijver, en dat is aan deze meeslepende serie goed te zien. De uiterst geloofwaardige personages worden gespeeld door onder andere Claire Danes ('Homeland', 'Stardust'), Zazie Beetz ('Joker', 'Atlanta'), Timothy Olyphant ('Justified', 'Scream 2') en Dennis Quaid ('On a Wing and a Prayer', 'The Day After Tomorrow').

'Without Sin'

Vanaf 20 juli op Streamz

Moeder Stella (Vicky McClure) is drie jaar geleden haar dochter verloren. Die is zeer waarschijnlijk om het leven gebracht door drugsdealer Charles (Johnny Harris), die inmiddels een celstraf uitzit, maar de moord nooit bekende. Dat lijkt te veranderen wanneer hij Stella een audiobericht stuurt: hij wil met haar afspreken in de gevangenis om zíjn kant van het verhaal te vertellen, zodat ze allebei ‘doorkunnen met hun leven’. Dat is in het geval van Stella broodnodig, want haar leven is na de dood van haar dochter een grauwe aangelegenheid geworden. Een sociaal leven heeft ze niet meer, ze drinkt veel en ze heeft haar uitstekende baan opgegeven voor een bestaan als taxichauffeur. Stella hoopt eindelijk antwoorden te krijgen over de precieze toedracht van de moord op haar dochter.

'Without Sin' is een vierdelige Britse televisiedramaserie, geschreven door Frances Poletti. De hoofdrol wordt vertolkt door Vicky McClure ('Line of Duty', 'Trigger Point') als een moeder wiens leven verstrengeld raakt met de moordenaar van haar dochter.

'Delete Me' (S2)

Vanaf 20 juli op Streamz

Marion (Amalia Holm) en Marit (Thea Sofie Loch Næss) zijn naast beste vriendinnen ook nog partners in het kunstzwemmen. Ze staan ​​op het punt de middelbare school af te ronden om vervolgens naar Miami te gaan, maar eerst nemen ze nog deel aan het beruchte Noorse afstudeerritueel 'Russetiden'. In een wereld waar uiterlijk en status alles is, ontdekken ze vervolgens dat een schijnbaar onschuldig grapje viraal kan gaan en hun leven voor altijd kan veranderen. In het tweede seizoen is Sanna (Sofia Tjelta) niet langer het coolste kind op school. Nadat ze door haar vriendje is vernederd en haar plannen om naar New York te verhuizen on hold werden gezet, werkt ze als serveerster in Oslo terwijl ze droomt van een carrière als influencer op YouTube. Wanhopig op zoek naar roem volgt Sanna het advies op van haar favoriete influencer en neemt ze de noodlottige beslissing om intieme foto's van zichzelf online te verkopen. In het eerste seizoen ging het over intieme foto's die onvrijwillig worden gedeeld, maar in seizoen 2 kiezen de personages ervoor om naaktfoto's online te verkopen.

'Delete Me' is een Noorse serie met in de hoofdrollen Sofia Tjelta ('Ida Tar Ansvar'), Thea Sofie Loch Næss ('The Last Kingdom') en Amalia Holm ('Motherland: Fort Salem', 'Intercourse').

'How to with John Wilson' (S3)

Vanaf 29 juli in wekelijkste stacking op Streamz

In een uniek hilarische odyssee van zelfontdekking en culturele observatie filmt documentairemaker en zelfbenoemde 'angstige New Yorker' John Wilson heimelijk en obsessief de levens van zijn mede-New Yorkers terwijl hij probeert om alledaags advies te geven over herkenbare onderwerpen. De lastige tegenstrijdigheden van het moderne leven worden verzacht door Wilsons openhartige, ongepolijste commentaar, waarbij de afleveringen van het eerste seizoen zijn uitgesproken kijk op een reeks bedrieglijk eenvoudige onderwerpen bieden.

Amerikaanse komische docuserie met in de hoofdrollen John Wilson ('The Road to Magnasanti') en Nathan Fielder ('The Rehearsal'). De serie werd uitvoerend geproduceerd door Nathan Fielder, Michael Koman en Clark Reinking en ging in première op 23 oktober 2020.

'Fallen'

Vanaf 6 juli op Streamz Premium+

Na een vreemd ongeluk met een klasgenoot wordt Luce Price (Addison Timlin & Jessica Alexander) naar een kostschool gestuurd. Vanaf de allereerste schooldag trekt de mysterieuze en afstandelijke Daniël Grigori (Jeremy Irvine) haar aandacht. Hij komt haar bekend voor en is de enige afleiding op een plek waar mobieltjes verboden zijn en camera’s elke beweging waarnemen. Ze voelt zich als een magneet tot hem aangetrokken.

'Fallen' is een Amerikaanse romantische fantasyfilm onder regie van Scott Hicks, gebaseerd op de gelijknamige roman van Lauren Kate uit 2009. De hoofdrollen worden vertolkt door Addison Timlin ('The Town That Dreaded Sundown', 'Little Sister'), Jeremy Irvine ('War Horse', 'Great Expectations'), Harrison Gilbertson ('Accidents Happen') en ​ Joely Richardson ('Red Sparrow', 'De Ommekeer').

'Annie Colère'

Vanaf 6 juli op Streamz Premium+

Annie Colère (Laure Calamy) toont op een krachtige en warme manier een strijd die de Franse samenleving heeft veranderd. Een historische film die onderwerpen aansnijdt die ook vandaag niet aan actualiteit hoeven in te boeten.

Ergens in landelijk Frankrijk in 1974 wordt Annie, werkende moeder van twee kinderen, opnieuw zwanger, maar deze keer is het niet gepland. Aangezien abortus illegaal is, heeft Annie niet veel opties om er wat aan te doen, tot ze de leden van MLAC (Beweging voor de Vrijheid van Abortus en Anticonceptie) ontmoet. Deze actiegroep biedt praktische hulp aan vrouwen en verspreidt kennis en informatie. Annie wordt al snel in hun midden opgenomen en werpt zich in de strijd voor de aanpassing van de abortuswet.

Laure Calamy ('Antoinette Dans Les Cevennes') schittert als Annie in deze prijzenwinnende film. Op het Filmfestival van Locarno won het de Variety Piazza Grande Award en op het Filmfestival van Namen dan weer de Prix Agnès.

'Mascarade'

Vanaf 6 juli op Streamz Premium+

De Franse Rivièra is een zonnige plek voor duistere mensen. Nadat zijn danscarrière tot een einde is gekomen door een motorongeluk, verdoet Adrien (Pierre Niney) zijn tijd aan de Franse Rivièra waar hij wordt onderhouden door voormalig filmster Martha (Isabelle Adjani). Zijn leven neemt een nieuwe wending wanneer hij de prachtige oplichtster Margot (Marine Vacth) ontmoet. Samen fantaseren ze over een beter leven samen, waarvoor ze een duister plan bedenken.

'Mascarade' is een Franse film uit 2022, geschreven en geregisseerd door Nicolas Bedos. Met in de hoofdrollen Pierre Niney ('LOL', 'The Army of Crime'), Isabelle Adjani ('Possession', 'Quartet') en François Cluzet ('The Intouchables').

'Babylon'

Vanaf 13 juli op Streamz Premium+

Hollywood, de jaren 20. De industrie ondergaat de transitie van zwijgende films naar films met gesproken tekst. 'Babylon' volgt de opkomst en ondergang van enkele personen, waaronder Nellie LaRoy (Margot Robbie) en Jack Conrad (Brad Pitt), tijdens een tijdperk van ongebreidelde decadentie en verdorvenheid in deze industrie.

'Babylon' is een Amerikaanse film uit 2022 onder regie van Damien Chazelle. Het beschikt over een ensemble cast die bestaat uit Brad Pitt ('Thelma and Louise', 'Ocean's Eleven'), Margot Robbie ('Suicide Squad'), Diego Calva (Narcos: Mexico), Jean Smart (' Designing Women', '24'), Jovan Adepo ('Fences', 'Sorry for Your Loss') en Li Jun Li ('Chicago P.D.').

'Lullaby'

Vanaf 20 juli op Streamz Premium+

Een nieuwe moeder ontdekt een speciaal slaapliedje in een oud boek. Ze beschouwt het liedje als een zegen, niet wetende dat het een poort heeft geopend naar iets afschuwelijks. Haar wereld verandert namelijk in een nachtmerrie als blijkt dat een oude demon, genaamd Lilith, is voortgekomen en het op haar baby gemunt heeft.

'Lullaby' is een Spaanse dramafilm uit 2022 geregisseerd en geschreven door Alauda Ruiz de Azúa. De hoofdrollen worden vertolkt door Laia Costa ('Victoria'), Susi Sánchez ('Mad Love'), Ramón Barea (Twin Murders: The Silence of the White Cityen') en Mikel Bustamante ('La casa de papel', 'Maixabel')

'Gunpowder Milkshake'

Vanaf 27 juli op Streamz Premium+

Sam (Karen Gillan) was pas 12 jaar oud toen haar moeder Scarlet (Lena Headey), een huurmoordenaar, haar noodgedwongen moest verlaten. Opgevangen door 'the Firm', het instituut waar Scarlet voor werkte, treedt ze in de voetsporen van haar moeder en werkt ze zich op tot huurmoordenaar. Wanneer Sam vervolgens een jong meisje onder haar hoede neemt, worden alle zaken echter op zijn kop gegooid en moet ze zich tegen 'the Firm' keren.

'Gunpowder Milkshake' is een actiethriller uit 2021 geregisseerd door Navot Papushado ('Big Bad Wolves'), met een script dat geschreven is door Papushado en Ehud Lavski. De hoofdrollen zijn voor Karen Gillan ('Jumanji: Welcome to the Jungle'), Lena Headey ('Game of Thrones', 'White House Plumbers'), Carla Gugino ('Spy Kids'), Michelle Yeoh ('Everything Everywhere All at Once') en Angela Bassett ('Black Panther'). De productie van de film werd aangekondigd op de American Film Market in 2018. De film is een coproductie tussen The Picture Company, Babelsberg Studio en de Duitse tak van StudioCanal met deelname van de Franse televisiezenders Canal+ en Ciné+.

'Salvatore: Shoemaker of Dreams'

Vanaf 27 juli op Streamz Premium+

In het begin van de 20e eeuw zeilde de verarmde Italiaanse tiener Salvatore Ferragamo van Napels naar Amerika op zoek naar een beter leven. Hij vestigde zich in Zuid-Californië en werd Hollywoods favoriete schoenmaker tijdens het stille tijdperk. In 1927 keerde hij terug naar Italië en richtte in Florence zijn gelijknamige luxemerk op. Deze documentaire vertelt over Ferragamo's avonturen.

'Salvatore: Shoemaker of Dreams' is een Italiaanse documentaire uit 2020 onder regie van Luca Guadagnino. Met in de hoofdrollen Martin Scorsese ('The Wolf of Wall Street', 'The Irishman'), Michael Stuhlbarg ('Your Honor', 'A Serious Man') en modeontwerper Manolo Blahnik. De documentaire beleefde zijn wereldpremière op het filmfestival van Venetië op 5 september 2020 maar werd officieel uitgebracht in de Verenigde Staten op 4 november 2022.