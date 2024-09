Deze highlights zie je in september op Pickx+

Met talloze internationaal gelauwerde series en films, straffe eigen producties, kwalitatieve evenementen en de meest verrassende shows, houdt Pickx+ ook dit najaar de kijkers op het puntje van hun stoel.

'Vlaanderen Muziekland'

Heel de week herhaald op Pickx+, Pickx Live, pickx.be en het YouTube-kanaal van Pickx.

'Vlaanderen Muziekland' sluit op vrijdag 30 augustus de zomer af met een laatste stop in Diest. Daar zal een fantastische line-up de Grote Markt helemaal op zijn kop zetten. De kijker kan daarentegen vanuit de huiskamer nog iets langer genieten van de zomerse muziek, want de uitzendingen van Vlaanderen Muziekland lopen nog niet meteen af. Deze week is nog de hele week 'Vlaanderen Muziekland Geraardsbergen' te bekijken, inclusief het kippenvel moment met Ingeborg. Vanaf woensdag 4 september is ook 'Vlaanderen Muziekland Diest' op de zender te zien.

'Tussen Leven en Dood'

Zaterdag 14 september 2024, 22.30 uur

Kijk elke zaterdag exclusief en in preview naar de VTM-serie 'Tussen Leven en Dood' op Pickx+. Door het oog van de naald kruipen. Het is een ervaring die iemands leven volledig op z’n kop zet. Voor mensen die de dood in de ogen hebben gekeken, verandert alles. In de beklijvende docureeks 'Tussen Leven en Dood' geeft Kürt Rogiers deze overlevers een stem. Seconde voor seconde herbeleeft de kijker wat hen is overkomen.

'The Good Girls Club' S03

Woensdag 11 september 2024, 22.30 uur

De Portugese Matroesjka’s

'The Good Girls Club' is een aangrijpende Portugese serie die zich afspeelt in het hart van de meest iconische nachtclub van Lissabon, bekend om zijn glamour en discretie. Maria, de nieuwe en ambitieuze eigenaar, introduceert een VIP-room, een exclusieve ruimte voor welgestelde klanten, waar mooie vrouwen aan een roulettewiel draaien en worden geselecteerd om klanten te begeleiden naar privé-boudoirs waar de mogelijkheden eindeloos zijn. De luxe en discretie worden echter overschaduwd wanneer een reeks VIP-klanten van de club vermoord wordt. Deze benauwde situatie brengt een spannend verhaal op gang waarin de inzet steeds hoger en gevaarlijker wordt. Net als bij roulette wint het huis niet altijd en het risico is nog nooit zo groot geweest.

De serie staat bekend om haar boeiende portret van het nachtleven van Lissabon, waar sensualiteit en seks verstrengeld raken met politiek, veiligheid, zaken en de glamour van de stad.

Magnus

Zondag 22 september 2024, 22.30 uur

Dit jaar vieren we een bijzondere mijlpaal in de muziekgeschiedenis: het is 20 jaar geleden dat Magnus hun eerste plaat 'The Body Gave You Everything' uitbracht. Ter ere van deze gelegenheid presenteert Pickx+ een 25 minuten durende documentaire die de reis van deze iconische band in de schijnwerpers zet.

De documentaire neemt de kijker mee op een meeslepende reis door de geschiedenis van Magnus, waarbij nieuwe beelden worden getoond van hun optredens op grote festivals zoals Life is Live en Tomorrowland. Deze unieke en energieke beelden brengen de live-ervaring van de band tot leven en laten zien waarom Magnus al twee decennia lang een geliefde naam in de muziekscene is. Daarnaast bieden de makers diepgaande interviews met de bandleden, waarin ze terugblikken op hun carrière, de uitdagingen die ze hebben overwonnen en de hoogtepunten die ze hebben bereikt. Deze persoonlijke verhalen geven een intiem inzicht in de wereld van Magnus en onthullen de passie en toewijding die hen drijft.

Pickx+ spreekt ook met mensen die nauw betrokken zijn geweest bij de band, van vroegere producers tot trouwe fans, die hun unieke perspectieven delen op de impact en het erfgoed van Magnus. Hun verhalen en anekdotes geven een rijk, veelzijdig beeld van de band en hun betekenis in de muziekwereld.

Amber Broos, Tim van Hamel, Matthieu Terryn zijn alvast enkele fijne namen die hun medewerking verleend hebben. De documentaire wordt verder verrijkt met talrijke archiefbeelden die Magnus' evolutie door de jaren heen in beeld brengen. Deze historische beelden zijn een nostalgische terugblik voor de fans en bieden nieuwe kijkers een uitgebreide kennismaking met de band. Deze documentaire is een eerbetoon aan Magnus en hun indrukwekkende muzikale erfenis.