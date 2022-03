Deze gerechten serveert 'Dagelijkse Kost' je deze week!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Quiche met broccoli, tonijn en rode uit

Quiche is simpel te bereiden en er zit alles in wat je nodig hebt. Deze quiche met tonijn uit blik, broccoli en rode ui is daar het schoolvoorbeeld van. Met een eenvoudige salade en een originele dressing erbij zit je avond gegarandeerd snor.

Dinsdag: Stoofvlees op z'n Italiaans met geroosterde aardappelen

Zacht gegaard rundvlees met de diepe smaak van tomaat en rode wijn, grote stukken venkel, olijven en zure uitjes. Dit heerlijk rustiek en Italiaans geïnspireerd stoofvlees is een absolute winner! Woensdag: Zeewolf met rode curry en sticky rice kroketjes

Een lekker stuk gebakken vis, krokant gebakken groenten, een pittige saus met rode curry en rijstkroketjes. Een hele mond vol lekkers, letterlijk en figuurlijk. Donderdag: Rolletjes filet d'Anvers gevuld met lentesla en salsa van appel

Deze lunch bestaat uit dunne plakjes licht gerookt vlees met een vulling van lentesla. Met wat geroosterd brood en een frisse appelsalsa heb je in geen tijd iets op tafel waar je iedereen een plezier mee doet! Vrijdag: Paris-Brest

Vandaag gaat Jeroen aan de slag met een absolute topper uit de Franse keuken: de Paris-Brest. Er is best wat werk aan het soezenbeslag en de banketbakkersroom, maar het resultaat is hoe dan ook verbluffend! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.