Deze gerechten serveert 'Dagelijkse Kost' je deze week!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Salade van kippenlever en peer

Een gemengde winterse salade met de smaak van vroeger, dankzij gebakken kippenlevertjes in een warme vinaigrette, plakjes Belgische peer, broodcroutons en de pittige smaak van blauwe kaas.

Dinsdag: Ovenschotel met aardappel, andijvie en schorseneren

Degelijke, vegetarische dagelijkse kost! Deze ovenschotel zit tjokvol winterse groenten met eitjes en een stevige laag puree. Woensdag: Merveilleux met abrikoos en amandel

Deze originele merveilleux met abrikozen, amandel en kardemom is in één woord geweldig! De krokante meringue gevuld met abrikozencake is omringd door een heerlijk laagje slagroom en krokante amandelschilfers. Donderdag: Durum met gyros van konijn, hummus en feta

Gemarineerde reepjes konijn, ui en paprika vormen de basis voor een snack die jong en oud zal smaken. Een snelle hummus, wat fijngesneden ijsbergsla en fetakaas maken het plaatje compleet. Vrijdag: Gebakken gamba's met groene curry, venkel en rijst

Een pittige Thaise curry met gamba's, gestoofde venkel en kruidige rijst is deze week de afsluiter bij 'Dagelijkse Kost'. Ideaal om een ontspannend weekend tegemoet te gaan! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.