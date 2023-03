Deel 2 van 'Het Antwoord van Assisen' in 'Pano'

'Pano' kon het hele proces tegen seriemoordenaar Stephaan Du Lion filmen, de ruitenwasser die vier vrouwen vermoordde in de jaren '90. De reportage biedt een unieke inkijk in de dynamiek van het geruchtmakende assisenproces.

n het tweede deel zien we hoe Du Lion breekt na de emotionele getuigenis van Vanessa Demares (40), dochter van slachtoffer Eve Poppe. Hij bekent: 'Ik heb uw moeder in de val gelokt, ik heb ze met voorbedachten rade gedood.' Nochtans had hij altijd volgehouden dat hij zich nog maar weinig herinnerde van de feiten. En nu dan toch. 'Ik kon niet naar mijn cel teruggaan en het niet zeggen.'

Welke antwoorden geeft Du Lion? Negen dagen lang proberen de voorzitter van het hof, advocaten en nabestaanden in het hoofd te kruipen van de seriemoordenaar. Is Du Lion een psychopaat? Of is het de impact van zijn slechte jeugd? 'Horror', volgens zijn zussen. 'Mocht Stephaan Du Lion een andere vader hebben gehad, dan zou het zomaar kunnen dat die feiten nooit zouden zijn gebeurd', zegt zijn advocaat Christian Clement.

Negen dagen lang worden alle betrokkenen op het proces heen en weer geschud tussen begrip en onbegrip, tussen afschuw en medelijden. 'Pano' blikt terug met de belangrijkste hoofdrolspelers én zoekt Du Lion na zijn veroordeling tot levenslang op in de gevangenis. 'Ik weet dat ik het niet verdien, maar ik hoop ooit nog vrij te kunnen komen.'

Reportage: Machteld Libert, Victor Van Driessche en Kristiaan Grauwels

​Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

