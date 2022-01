'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' volgt Antwerpse vuilnisophalers tijdens hun nachtelijke ronde

In de derde aflevering van 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' duikt VTM 2 de nacht in met Johan en Gianni, twee vuilnismannen bij de stad Antwerpen. Hun shift is 7 kilometer lang en de zwaarste van 't stad.

Met z'n tweeën trekken deze special forces van de Antwerpse vuilkar er elke nacht op uit. Wekelijks halen zij zo'n 60 ton afval op. Papier, karton en restafval, maar helaas ook wel eens slachtafval, schapenkoppen en zelfs ... een revolver.

Huizencleaner Ronny en zijn collega Stefaan maken in Denderleeuw een zwaar vervuilde én vernielde woning leeg. De drugsverslaafde huurster werd samen met haar kinderen uit het huis gezet nadat ze er een zware explosie veroorzaakte. Een schrijnende situatie, maar Ronny gaat er tegenaan zoals hij dat al vijftig jaar doet: recht door zee, niet lullen, containers vullen.

Nathalie Meskens gaat mobiele toiletten te lijf met cleaner Willy in 'De Vuilste Jobs VIPS'

In de derde aflevering van 'De Vuilste Jobs VIPS' op VTM GO gaat actrice en VTM-gezicht Nathalie Meskens mee op stap met cleaner Willy, die al 20 jaar mobiele toiletten reinigt. Nathalie steekt de handen ferm uit de mouwen en als een topteam halen ze samen de toiletten leeg, spuiten ze ze proper en werken ze het geheel af met een magisch sopje. Willy is niet vies van een grapje en verrast Nathalie op het einde van de dag met een stinkende prank…

'De Vuilste Jobs van Vlaanderen', dinsdag 18 januari om 21.45 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO. De nieuwe reeks 'De Vuilste Jobs VIPS' is om 21.45 exclusief te zien op VTM GO.