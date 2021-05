De Streamz en Streamz+ highlights van juni

'Genera+ion' is een eigenwijze maar speelse reeks die een groep middelbare scholieren in California volgt. Ze verkennen elk hun seksualiteit in een moderne wereld. Ze botsen daarbij ook snel op de diepgewortelde overtuigingen van hun conservatieve gemeenschap.

Justice Smith ('Paper Towns', 'The Get Down') speelt Chester, een raadselachtige queer tiener die de dresscodes aan zijn laars lapt, of eerder aan zijn flashy crop tops. Tegenover hem staat de leerlingenbegeleider Sam, gespeeld door Nathan Stewart-Jarrett ('Misfits'), die als millennial een heel andere queer ervaring heeft en het verschil tussen beiden is één van de drijvende krachten in de reeks. De reeks werd gemaakt door de 18-jarige Zelda Barnz en haar vader Daniel Barnz, die ook regisseert.

'Genera+ion'

Vanaf 23 juni op Streamz en Streamz+

'Betty' S2

Vanaf 12 juni beschikbaar op Streamz en Streamz+

Het tweede seizoen van de reeks die als vervolg diende op de skatefilm ‘Skate Kitchen’ (2018) van Crystal Moselle. We volgen opnieuw een diverse groep jongen Gen Z-meiden die hun plaatsje proberen te veroveren in de overwegend mannelijke skatewereld van New York. Terwijl ze zich proberen te bewijzen op hun board worstelen ze ondertussen ook met hun plaats binnen de maatschappij, gender, ras en hun seksualiteit. De hoofdrollen zijn opnieuw voor Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell, and Rachelle Vinberg.

'Search Party' S1

Vanaf 16 juni op Streamz en Streamz+

'Search Party' volgt een groep bevoorrechte, narcistische twintigers die betrokken geraken bij de zoektocht naar een vermiste vrouw die ze eigenlijk niet echt kennen. Dory (gespeeld door Arrested Developments Alia Shawkat) en haar misnoegde vriendje Drew ('Stranger Things' John Reynolds) worden berecht voor de dood van een privé detective. Met twijfelachtig bewijs proberen ze zichzelf te verdedigen, terwijl Elliott en Portia worstelen met hun rol als getuigen. Er ontstaat een mediacircus rond de rechtszaak en de vrienden worden tegen elkaar opgezet. Deze grappige reeks weet het perfecte evenwicht te vinden tussen donkere humor, mysterie en gestoorde personages.

'Dawson's Creek' S1-4

Vanaf 16 juni op Streamz en Streamz+, seizoen 5 vanaf 7 juli, seizoen 6 vanaf augustus

Een serieklassieker waar menig millennial nostalgisch naar terug mijmert. De tienerreeks die een ware hype was van 1998 tot 2003 neemt je mee naar het pittoreske kuststadje Capeside waar vier vrienden lief en leed met elkaar delen en een wervelwind aan puberperikelen doorstaan. Die vier vrienden worden vertolkt door James Van Der Beek ('Room 104'), Michelle Williams ('Suite Française', 'After The Wedding'), Joshua Jackson ('Fringe', 'The Affair') en Katie Holmes ('Batman Begins', 'Brahms: The Boy II').

'I'll Be Gone in the Dark' - extra episode

Vanaf 21 juni op Streamz en Streamz+

De mini serie over true crime blogger Michelle McNamara (Lauren Orlando) keert terug met een extra aflevering. De alomgeprezen true crime reeks debuteerde in juni 2020 en volgt het onderzoek van schrijfster Michelle McNamara in de donkere wereld van een gewelddadige moordenaar die zo 'The Golden State Killer' doopte.

'Clarice' S1

Vanaf 30 juni op Streamz en Streamz+

In 1991 werd de vastberaden FBI-agente Clarice Sterling op briljante wijze neergezet door Jodie Foster in de Oscarwinnaar 'The Silence of the Lambs'. 30 jaar later is Sterling terug in de spin-off-reeks 'Clarice', waarin ze deze keer wordt gespeeld door Rebecca Breeds ('Pretty Little Liars', 'Home & Away’'. Clarice gaat een jaar na haar jacht op Buffalo Bill en haar aanvaring met Hannibal Lecter opnieuw aan de slag voor de FBI, waardoor ze terug wordt geconfronteerd met de gruwelijkste moordzaken. De psychologische thillerreeks 'Clarice' werd geschreven door Alex Kurtzman ('Star Trek', 'Transformers') en Jenny Lumet ('The Mummy') en is gebaseerd op het boek 'The Silence of the Lambs' van Thomas Harris.

'Glad IJs' S1

Vanaf 16 juni 2021 beschikbaar op Streamz en Streamz+

De VTM-reeks 'Glad IJs' is een komische misdaadreeks in een regie van Raf Reyntjens ('Déja-Vu') & Koen Van Sande ('16+' en 'De Vijfhoek') en geschreven door o.a. Jacques Boon ('Souvenir') & Daniel Lambo ('Duts'), waarin ijsroommagnaat Philip Druyts (aka Phil Frisco) ontvoerd wordt. Philip is een succesvol ondernemer, die blind is voor de problemen die zich binnenshuis afspelen. De makers wisten een topcast te strikken met o.a. Lucas Van den Eynde, Viv Van Dingenen, Koen De Bouw, Luk Wyns, Vincent Van Sande, Barbara Sarafian, Lize Feryn, Tiny Bertels, Laurence Roothooft, Peter Van den Eede, Jan Hammenecker, Nico Sturm, Ward Kerremans en Marthe Schneider. Later te zien op VTM.

'Superintelligence'

Vanaf 2 juni op Streamz en Streamz+

Wat krijg je als je Melissa McCarthy ('Bridesmaids') en Bobby Cannavale ('Vinyl') naast elkaar zet? Spetterende chemie, natuurlijk. Het duo charmeert en bespeelt je lachspieren in de sympathieke scifi-romance en HBO Max Original 'Superintelligence', waarin ze aan een artificiële intelligentie, die wordt gespeeld door 'The Late Late Show'-gezicht James Corden, moeten bewijzen dat de mensheid het verdient om gered te worden. De film werd ingeblikt door Ben Falcone ('The Heat').

'Let Them All Talk'

Vanaf 30 juni op Streamz en Streamz+

Enkele jaren geleden kondigde regisseur Steven Soderbergh aan dat hij op pensioen ging. Sindsdien heeft hij al 3 films en 2 series gemaakt, waaronder 'The Knick'. Zijn nieuwste wapenfeit: de HBO Max Original 'Let Them All Talk'. Voor deze film ging hij op cruise met Meryl Streep, die in het komische drama een schrijfster speelt die tijdens de luxueuze boottocht op zoek gaat naar plezier en geluk, maar toch wordt geconfronteerd met haar hardnekkige verleden. Lucas Hedges ('Honey Boy', 'Waves') speelt Streeps neefje en Dianne Wiest ('In Treatment') haar beste vriendin.

'Antebellum'

Vanaf 2 juni op Streamz+

Jordan Peele maakte iets los in Hollywood met zijn maatschappelijk relevante horrorfilms 'Get Out' en 'Us'. Ray Mansfield en Sean McKittrick, de producenten van die films, besloten daarom om met de gruwelprent 'Antebellum' een gelijkaardige prent in elkaar te boksen. De film surft namelijk mee op het succes van 'Get Out' en 'Us' door ook een duik te nemen in topics als racisme in de VS en de traumatische gevolgen van de Amerikaanse slavernij. Zangeres en actrice Janelle Monáe ('Hidden Figures') neemt de hoofdrol op zich als een vrouw die moet ontsnappen van een plantage tijdens de 19e eeuw. Met een huiveringwekkende strijd als gevolg.

'Kajillionaire'

Vanaf 9 juni op Streamz+

Een excentriekere familie dan de familie in Kajillionaire ga je niet snel tegenkomen. Evan Rachel Wood ('Westworld'), Richard Jenkins ('Olive Kitteridge') en Debra Winger ('In Treatment') schitteren als een gezin dat de eindjes aan elkaar knoopt via bedrog, fraude en diefstal. Maar hun bijzondere leventje loopt gevaar wanneer dochter Old Dolia (Wood) haar eigen weg wil gaan. 'Kajillionaire' werd ingeblikt door actrice-regisseuse Miranda July, die eerder al furore maakte in het Amerikaanse indiewereldje met toppers als 'Me and You and Everyone We Know' en 'The Future'.

'The Climb'

Vanaf 23 juni op Streamz+

'The Climb' was in 2019 een populaire titel op menig filmfestival. Zo viel dit Italiaanse komische drama van Michael Angelo Covino in de prijzen op het Filmfestival van Cannes en het Filmfestival van Deauville. 'The Climb' wist te charmeren door de dynamiek van mannelijke vriendschappen bloot te leggen op een zowel entertainende als herkenbare manier. Leuk detail: Covino stond niet enkel achter de camera, maar vertolkt als Mike ook een van de hoofdrollen.

'The War with Grandpa'

Vanaf 24 juni op Streamz+

Acteermaestro Robert De Niro krijgt maar geen genoeg van het komische genre. In 'The War With Grandpa' speelt het Taxi Driver-icoon een kranige opa die een hevige strijd aangaat met zijn pientere kleinzoon. Het resultaat: een hilarische komedie die op heerlijke wijze de draak steekt met een uit de kluiten gewassen generatiekloof. Maken ook deel uit van de cast: Uma Thurman ('Kill Bill'), Christopher Walken ('The Deer Hunter') en Jane Seymour ('Dr. Quinn, Medicine Woman').

'The Glorias'

Vanaf 25 juni op Streamz+

Julianne Moore ('After the Wedding') kruipt in de huid van feministisch icoon Gloria Steinem in een zwierige biopic over haar jeugdjaren en haar activisme voor vrouwenrechten tijdens de jaren 70 en de decennia nadien. De film toont Steinem dus op verschillende momenten in haar leven en telkens wordt ze door iemand anders vertolkt. Naast Moore wordt ze ook gespeeld door Alicia Vikander, Ryan Kiera Armstrong, Lulu Wilson en de echte Gloria Steinem. De film werd geregisseerd door 'Frida'- en 'Across The Universe'-cineaste Julie Taymor.