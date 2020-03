De nieuwe singles van 'First Dates' op Eén

De nieuwe singles van 'First Dates' op En

En heeft het eerste Vlaamse 'First Dates'-restaurant geopend. Elke week leren de kijkers een diverse groep singles kennen, op zoek naar de ware liefde.

De zenuwen en kriebels die gepaard gaan met zo'n eerste afspraakje zijn heel herkenbaar.

Bijgestaan door de vaste restaurantstaf leren de singles elkaar tijdens een romantisch etentje beter kennen en laten ze in hun hart kijken, in de hoop dat de vonk overslaat. Na hun First date beslissen de singles of ze elkaar opnieuw willen ontmoeten voor een tweede afspraakje. Schiet Cupido raak… of mist hij zijn doel?

Leer hier alvast enkele nieuwe singles van volgende week wat beter kennen:

Ulrika (54) en Yuris (25) uit Gent (maandag 16 maart)

Ulrika en Yuris bijten volgende week de spits af en vormen een uniek duo. Als moeder en zoon zoeken ze namelijk samen naar de ware liefde. De 54-jarige Ulrika is in het dagelijkse leven kapster, zoon Yuris werkt als barman. Yuris woont nog thuis, bij Ulrika in Gent.

Ulrika danst heel graag en volgt sinds kort lessen burlesque. Yuris heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt en verrast zijn date Sarah door zelf een drankje voor haar te mixen. Yuris omschrijft zichzelf als een kleine man, iets waar vrouwen naar zijn aanvoelen moeite mee hebben. Hij geeft toe dat hij strenger zou zijn voor de date van zijn moeder, dan Ulrika voor een potentiële schoondochter.

Nicky (65) uit Deurne (maandag 16 maart)

De goedlachse Nicky is 65 jaar, gepensioneerd en afkomstig uit Deurne. Nicky is vier keer getrouwd geweest en legt de lat hoog voor mannen. Ze is zelf heel actief, ondanks het feit dat ze aan fibromyalgie lijdt. Nicky zoekt een actieve man, niet iemand die achterover zakt in de zetel. Haar date Pierre-Paul is een romantische soulmuzikant die Nicky verrast met een boeket bloemen.

Gilles (24) uit Aarschot (donderdag 19 maart)

De 24-jarige Gilles uit Aarschot stapt het First dates-restaurant binnen met een uitgebreide checklist. Zo moet zijn ideale date er onder andere goed uitzien, atletisch gebouwd zijn en donker haar hebben. Gilles zoekt naar eigen zeggen drie dingen in een man: knap, rijk en lief. Die combinatie heeft hij tot nu toe nog niet gevonden. In het verleden bleek hij af en toe op heteromannen te vallen, waardoor het in de liefde dus niet altijd meezat. Of zijn date Emanuele aan zijn vereisten voldoet, valt nog af te wachten.

Rita (63) uit Dilbeek (donderdag 19 maart)

De 63-jarige Rita uit Dilbeek is een opvallende verschijning met een prettig gek kantje. Ze voelt zich nog maar 19 jaar oud en danst door het leven. Als ze zelf mocht kiezen, dan zat Richard Gere of George Clooney tegenover haar. Haar date Geert, in het dagelijkse leven werkzaam als segway-instructeur, staat positief in het leven en houdt van vrolijke mensen. Met Rita lijkt dat alvast een goede match te zijn.

