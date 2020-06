De meest luxueuze jachten ter wereld maandag op VIER

Alleen de allerrijksten op aarde kunnen zich een superjacht permitteren. En in vele gevallen is het niet enkel de prijs die tot de verbeelding spreekt: de luxueuze details en extravagante afwerking maken deze jachten pas echt uniek.

Ze kosten al snel tussen de 15 en 135 miljoen euro en ook het jaarlijkse onderhoud kost een fortuin. De tweede aflevering van World's Most Luxurious werpt een blik achter de schermen van deze drijvende paleizen.

Telecommiljardair Bassim Haidar brengt zijn weekends graag door met zijn familie op zijn superjacht van zo’n 32 miljoen euro. Voor hem is het pure ontspanning, maar voor de crew is het letterlijk alle hens aan dek. Zij moeten dag en nacht klaar staan om een service van topkwaliteit te leveren. 'Qua kwaliteit is dit jacht verbluffend. Ik kijk m’n ogen nog uit aan alle details. Aan dit jacht hebben ze 3,5 jaar gewerkt. Het heeft dus veel tijd, moeite en vakmanschap gekost om er zo'n parel van een jacht van te maken. Het is pure luxe op elk vlak', vertelt Bassim.

Heel wat jachten worden ook verhuurd doorheen het jaar. Jachtmakelaar Becki zoekt telkens naar de perfecte match voor haar rijke cliënteel. Dit keer moet ze drie jachten op de kop zien te tikken voor internationale sterren. Zij hebben torenhoge eisen en falen is geen optie.

En wie een jacht huurt en er dik voor betaalt, verwacht natuurlijk ook dat alles er piekfijn uit ziet. De crew van één van deze jachten maakt zich klaar voor de komst van een groep rijke Amerikanen. Alles wordt van boven tot onder grondig schoongemaakt en opgeblinkt, maar de weergoden werken niet mee …

'World's Most Luxurious', maandag 8 juni om 21.30 uur op VIER.