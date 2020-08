De laatste (zomer)week van VTM, Q2, Vitaya, CAZ en CAZ 2

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Vanaf maandag 24 augustus is de gezelligste 'Familie' van het land terug. Wie zijn geheugen wil opfrissen, kan op zondag 23 augustus om 13.35 uur afstemmen op VTM voor de slotaflevering van 'Familie', die in april werd uitgezonden.

Vanaf 24 augustus staat elke weekdag om 20.00 uur een nieuwe aflevering op het programma, met op maandag meteen een dubbelaflevering.

Op maandag 24 augustus wordt 'Sara' uitzonderlijk om 21.05 uur uitgezonden, na de dubbelaflevering van 'Familie'. Vanaf 25 augustus blijft de telenovelle op haar vertrouwde plek staan en volgt er elke weekdag meteen na 'Familie' om 20.35 uur een nieuwe aflevering. Vanaf 31 augustus verschuift 'Sara' naar de vooravond en krijgen de fans elke weekdag om 18.20 uur het vervolg te zien.

In de laatste week van 'De Zomer Van' volgt Eric Goens van maandag 24 tot en met donderdag 27 augustus om 21.00 uur Annie Geeraerts (de Bomma in 'Familie'), Koen Wauters, Tinne Oltmans, Peter Van Laet, Piet Huysentruyt, Conner Rousseau en Jens Dendoncker tijdens de unieke zomer van 2020. Wie 'De Zomer Van gemist' heeft, kan op zondag 23 augustus om 23.35 uur afstemmen op VTM voor een compilatieaflevering.

Op zondag 23 augustus wordt om 20.30 uur de finale van de UEFA Champions League gespeeld. De wedstrijd is live te volgen bij VTM en op HLN.be.

'De 25' slapste lachen van VTM staan op zaterdag 22 augustus om 19.50 uur op het programma.

Julie Colpaert brengt op dinsdag 25 augustus om 22.00 uur en donderdag 27 augustus om 21.55 uur een nieuwe reportage in 'Telefacts Zomer'.

Q2:

Er staan drie tv-premières op het programma bij Q2:

Op dinsdag 25 augustus is om 20.30 uur de misdaadkomedie 'Masterminds' te zien, met onder andere Owen Wilson, Kristen Wiig en Zach Galifianakis.

'21 & Over' wordt op donderdag 27 augustus om 20.30 uur uitgezonden. In de komedie is onder andere Miles Teller te zien.

Op vrijdag 28 augustus brengt Q2 de misdaadthriller 'Bad Samaritan', met David Tennant en Robert Sheehan.

Vitaya:

De zes koppels nemen op dinsdag 25 augustus om 20.35 uur hun eindbeslissing in 'Blind Getrouwd Nederland': blijven ze getrouwd of niet?

Op vrijdag 28 augustus is er om 20.35 uur de tv-première van het drama 'Tempting Fate'.

CAZ:

Op zaterdag is het Vlaamse avond bij CAZ. Na 'Aspe' om 20.40 uur brengt de zender op zaterdag 22 augustus om 22.15 uur de stand-up comedyshow 'Un-Butt-Plugged' van het komisch duo Preuteleute, waarin muziek centraal staat.

Op 25 augustus wordt Bond-acteur Sean Connery 90 jaar. Om dat te vieren brengt CAZ diezelfde dag om 20.40 uur de vierde Bond-film 'Thunderball', met Connery in de hoofdrol.

CAZ 2:

Het eerste seizoen van 'Spitsbroers' staat vanaf 28 augustus op het programma, met elke vrijdag een dubbelaflevering om 22.25 uur.

Iedereen kan vanaf 23 augustus elke zondag om 18.20 uur afstemmen op CAZ 2 voor het tweede seizoen van 'Danni Lowinski'.

Op maandag 24 en 31 augustus zijn om 20.40 uur telkens drie afleveringen van het tweede seizoen van de Zweedse misdaadreeks 'The Sandhamn Murders' na elkaar te zien.

CAZ 2 zendt vanaf 27 augustus elke donderdag om 20.40 uur een dubbelaflevering van het tweede seizoen van 'The Last Kingdom' uit, gevolgd door een dubbelaflevering van het tweede seizoen van 'Midnight, Texas' om 22.10 uur.