De kemel van Birgit Van Mol: 'Een echte kutstad'

Welke vage kennissen ontpoppen zich tot een ijzersterk quizduo en kennen het antwoord op alle prangende vragen van quizmasters Julie Van den Steen en Jens Dendoncker?

In de gloednieuwe quiz 'Even Goeie Vrienden' nemen ex-miss België Celine Van Ouytsel en geldexpert Paul D’Hoore het vanavond op tegen comedian Vincent Voeten en muzikaal acteertalent Francisco Schuster. Tijdens één van de tussenrondes verschijnt nieuwsanker Birgit Van Mol om als mini-hologram drie pittige taalvragen te stellen. Maar voor ze dat doet, vertelt ze over de grootste verspreking uit haar carrière. En gelukkig is daar bewijs van…

'Even Goeie Vrienden', van maandag tot donderdag om 21.55 uur bij VTM en op VTM GO.