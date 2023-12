De jongste verkoper van het seizoen passeert in 'Stukken van Mensen'

De experten hebben de voorbije weken al heel wat verkopers zien passeren, maar deze week is het de beurt aan de jongste verkoper van dit seizoen. Louis uit Mechelen is 16 jaar oud en heeft het werk What's new van Herman Brood meegebracht.

Net als zijn vader, die het werk kocht op 16-jarige leeftijd, is ook Louis enorm grote fan van de Nederlandse kunstschilder. En ook de dealers kunnen hun belangstelling moeilijk onder stoelen of banken steken. Maar niet iedereen zal in onderhandeling kunnen gaan met de 16-jarige Louis, want er ligt een bekende geheime koper op de loer: Dean Delannoit. Hij is al jarenlang grote fan van Herman Brood en heeft zelfs een werk van hem laten tatoeëren op zijn arm.

De volgende verkoper heeft een heel speciaal werk meegenomen waar een nog specialer verhaal aan verbonden is. Werner komt een juweel van de Belgische kunstenaar Octave Landuyt verkopen. Zijn ouders, eigenaars van een juwelierszaak, hebben het stuk zo'n dertig jaar geleden ontvangen van mensen die het hadden opgegraven in hun tuin, gewikkeld in een jutten zak. De dealers zijn alvast enorm geïntrigeerd door het bijzondere verhaal en zullen dan ook ver gaan om het prachtige juweel binnen te rijven.

