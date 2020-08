De highlights van VTM, VTM 2, VTM 3 en VTM 4

Vanaf 31 augustus is elke maandag om 20.35 uur de moeder aller datingprogramma's te zien: 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'. Dit keer in eigen land met de zes jonge boeren Veerle, Bart, David, Frits, Tristan en Dries.

Nadien is er om 21.40 uur het gloednieuwe 'Axel Gaat Binnen', waarin Axel Daeseleire 5 dagen en 4 nachten verblijft op plaatsen waar je normaal gezien niet zomaar kan verblijven.

Na 30 jaar keert 'Telefacts' meer dan ooit terug naar zijn eerste missie: onthullende journalistiek. Freek Braeckman speelt met het nieuwe 'Telefacts NU' vanaf 1 september elke dinsdag om 21.40 uur in op wat er 'nu' leeft in Vlaanderen en de wereld.

Julie Van den Steen, Sean Dhondt, Laura Tesoro, Niels Albert en Bart Kaëll draaien vanaf 2 september elke woensdag om 20.35 uur intensief mee op een afdeling van het UZ Gent in 'Een Echte Job': van geriatrie en orthopedie tot materniteit. Nadien zoekt Jonas Van Geel 21.40 uur uit of we elkaar nog wel begrijpen in de nieuwe panelquiz 'Veel Tamtam'. Hij krijgt daarbij de hulp van onder meer Jan Mulder, Herman Brusselmans, Lize Feryn, Wouter Deprez en Barbara Sarafian.

Vier hobbykokduo’s staan aan de start van het avontuur van hun leven in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant': een eigen restaurant beginnen. Er is een eenmalige uitzending op dinsdag 1 september om 20.35 uur. Nadien is 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' vanaf 3 september elke donderdag om 20.35 uur te zien. Luk Alloo zet zich elke donderdag om 21.40 uur opnieuw op de achterbank bij de snelste flikken van het land in een nieuw seizoen van 'Alloo bij de Wegpolitie'.

Op vrijdag 4 en 11 september staat om 20.35 uur de halve finale en de finale van 'The Voice Kids' op de planning.

Van maandag tot en met donderdag staat er om 22.30 uur telkens een dosis positiviteit op het programma met de gloednieuwe actuaquiz 'De Positivo's'. Hierin gaat Jelle Cleymans telkens met drie bekende panelleden op zoek naar het beste nieuws van de dag bij wijze van tegengif om de rest van 2020 wat te vergeten.

VTM 2:

Hoe voelt het om op je 20ste meer te verdienen dan je beide ouders samen? Het gloednieuwe 'Jonge Wolven' volgt vanaf 31 augustus elke maandag om 20.35 uur inspirerende jonge ondernemers in ‘work hard, play hard’-modus. Wie een aflevering gemist heeft: elke zondag is er om 22.00 uur een heruitzending.

De woensdagavond start vanaf 1 september om 20.35 uur met 'Ik Vertrek', waarin Nederlanders hun geluk in het buitenland gaan beproeven. Nadien is er elke dinsdag om 21.40 uur het gloednieuwe 'Lady Truckers', de reeks die vrouwelijke truckchauffeurs tijdens hun dagelijkse ritten met zware trucks volgt. Wie een aflevering van 'Lady Truckers' gemist heeft: elke zondag is er om 19.55 uur een heruitzending.

In België rijden bijna 40.000 bestuurders met een unieke, gepersonaliseerde nummerplaat rond. Wie zijn de bijzondere mensen achter deze bijzondere nummerplaten? Het nieuwe 'Vanity Plates' zoekt het vanaf 3 september elke donderdag om 20.35 uur uit. Wie een aflevering gemist heeft: elke zondag is er om 21.05 uur een heruitzending.

Elke weekdag is er rond 19.00 uur een aflevering van het nieuwe, zevende seizoen van 'Blind Getrouwd Australië'.

Vanaf 31 augustus staat 'Home and Away' elke weekdag om 18.30 uur op het programma bij VTM 2.

VTM 3:

De vooravond bij VTM 3 wordt vanaf 31 augustus op gang getrapt met seizoen 7 van 'Brooklyn Nine-Nine' om 19.10 uur, gevolgd door seizoen 11 van 'Modern Family' om 19.35 uur en het eerste seizoen van 'The Big Bang Theory' om 20.05 uur.

VTM 4:

De actiethriller 'Survivor', met Pierce Brosnan en Milla Jovovich, mag de eerste avond van VTM 4 openen op maandag 31 augustus om 20.40 uur.

Op zaterdag is het Vlaamse avond. Na 'Aspe' om 20.40 uur brengt de zender op zaterdag 29 augustus om 22.10 uur de stand-up comedyshow 'Analogy' van het komisch duo Preuteleute, waarin muziek centraal staat.