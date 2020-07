De highlights van VTM, Q2, Vitaya, CAZ en CAZ 2

Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 juli zijn er nieuwe afleveringen van 'De Kotmadam' om 19.55 uur en van de telenovelle 'Sara' om 20.25 uur.

In de tweede week van 'De Zomer Van' volgt Eric Goens van maandag 27 tot en met donderdag 30 juli om 21.00 uur Gunther Levi, Jens Dendoncker, Laura Tesoro, Dirk Van Tichelt en Dany Verstraeten tijdens de unieke zomer van 2020. Wie de eerste week van 'De Zomer Van' gemist heeft, kan op zondag 26 juli om 23.00 uur afstemmen op VTM voor een compilatie-aflevering.

Op zaterdag 25 juli zien de kijkers om 19.50 uur 'De 25' beestigste momenten van VTM.

Julie Colpaert brengt op dinsdag 28 en donderdag 30 juli om 21.45 uur twee nieuwe reportages in 'Telefacts Zomer'.

De zesde aflevering van 'De Bunker' staat op maandag 27 juli om 21.45 uur op het programma.

Op woensdag 29 juli is er om 21.45 uur de Belgische film 'Dode Hoek', waarin onder andere Peter Van den Begin, Ruth Becquart en Jan Decleir te zien zijn.

Q2:

Vanaf 26 juli brengt Q2 twee programma's opnieuw naar het scherm. Elke zondag staat er om 19.20 uur een aflevering van 'Lookalikes' gepland, waarin reportagemaker Piet De Praitere dubbelgangers van bekende Vlamingen opzoekt. Nadien volgt om 19.50 uur een aflevering van 'Absurdistan', waarin comedians Jeroen Dewulf, Thomas Smith en Bert Gabriëls het persoonlijk probleem van een bekende Vlaming proberen op te lossen.

De laatste liveshow van 'Britain's Got Talent' voor de finale staat op zondag 26 juli om 20.30 uur op het programma.

Op dinsdag 28 juli is er om 22.20 uur de tv-première van de thriller 'Radio Silence'.

Vitaya:

In juli laat Vitaya de kijkers elke donderdag wegdromen van romantische taferelen tegen een zomerse achtergrond met een Summer Romance Movie. Op donderdag 30 juli is om 20.35 uur het romantisch drama 'Message In A Bottle' te zien, met Kevin Costner en Robin Wright.

Op maandag 27 juli is er om 20.35 uur de tv-première van de romantische film 'Rome in Love'.

CAZ:

Op zaterdag is het Vlaamse avond bij CAZ. Na 'Aspe' om 20.40 uur brengt de zender telkens een Vlaamse stand-upcomedy. Op zaterdag 25 juli is het om 22.10 uur aan David Galle met zijn comedyshow 'D' over slechte cadeaus, problemen op het toilet of de moeilijkheden van het prille ouderschap.

Op vrijdag 24 juli is het exact 40 jaar geleden dat de Britse acteur Peter Sellers overleed. CAZ zendt daarom op vrijdag 31 juli om 20.40 uur de komedie 'The Pink Panther Strikes Again' uit, waarin Sellers de rol van inspecteur Jacques Clouseau vertolkt. Het is de vijfde film uit 'The Pink Panther'-reeks

CAZ 2:

De Vlaamse dramareeks 'Zuidflank' is vanaf 27 juli elke weekdag om 18.20 uur te zien.

Op vrijdag 31 juli start de zender met de Vlaamse detectivereeks 'Bex & Blanche'. Elke vrijdag is er om 20.40 uur een dubbelaflevering te zien.

Vanaf 25 juli kan iedereen elke zaterdag om 20.40 uur vier afleveringen van 'Chicago Fire' na elkaar zien.