De highlights van Streamz in september

Paul Giamatti en Damian Lewis zijn terug als Chuck Rhoades en Bobby Axelrod in de overige afleveringen van het vijfde seizoen van 'Billions'. De opnames van de reeks werden vorig jaar stopgezet door de coronacrisis, maar konden recent hervat worden.

De hoofdpersonages moeten alles op alles zetten in hun strijd tegen miljardair Mike Prince, die heel ver wil gaan om de top te bereiken.

'Regenboog' (9 afl)

Vanaf 8 september 2021 (boxset - volledige reeks)

Een eigenzinnige reconstructie van de Wereldkampioenschappen wielrennen die ooit in België georganiseerd zijn. Van het allereerste op Belgische bodem in Luik in 1930 tot het laatste in Zolder in 2002. Een productie van Lonely Alien gemaakt door Ludwig Bollaerts.

'Prodigal Son S2' (13 afl)

Vanaf 12 september 2021 (boxset - volledige reeks)

Moord zit nog steeds in de familie in het tweede seizoen van de prettig gestoorde misdaadreeks 'Prodigal Son'. Tom Payne en Michael Sheen vormen nog steeds de voornaamste gezichten van de serie, maar seizoen 2 verwelkomt ook topactrice Catherine Zeta-Jones. De Oscarwinnares vervoegt de cast als een dokter in een psychiatrische instelling. Seizoen 2 is wel het laatste seizoen van de reeks, want een derde kreeg geen groen licht.

'Scenes from a Marriage' (5 afl)

Vanaf 13 september 2021 (stacking - wekelijks een nieuwe aflevering)

Oscar Isaac en Jessica Chastain ontbinden hun acteerduivels in een moderne tv-remake van de gelijknamige film van de iconische Zweedse regisseur Ingmar Bergman uit 1973. Beide acteurs spelen een getrouwd koppel dat uit elkaar spat in een verhaal boordevol liefde, haat, verwijten en verlangen. 'Scenes From a Marriage' is een rauw 5-delig relatiedrama dat ook werd geselecteerd voor het Filmfestival van Venetië.

'Britannia' S3 (8 afl)

Vanaf 22 september 2021 (boxset - volledige reeks)

Keer terug naar een wereld boordevol Keltische stammen, mysterieuze druïdes en meedogenloze Romeinen. In het derde seizoen van de historische reeks met een hoek af van de Britse zender Sky probeert een jong meisje samen met enkele zonderlingen een rebellie te starten. Bekendste kop in dit seizoen: 'The Walking Dead'-acteur David Morrisey.

'Unseen' (8 alf)

Vanaf 22 september 2021 (boxset - volledige reeks)

Franstalige reeks in eenIn een regie van Geoffrey Enthoven ('Hasta La Vista'). Gedurende tien dagen worden enkele mensen plots onzichtbaar. Sommige gebruiken het in hun voordel, anderen zonderen zich af met hun bijzondere gave. Maar allemaal zullen ze morele keuzes moeten maken.

'Doom Patrol' S3 (10 afl)

Vanaf 24 september 2021 (stacking - wekelijks nieuwe aflevering)

Het tweede seizoen van 'Doom Patrol' wist opnieuw een flinke dosis entertainment te leveren aan zijn vaste fans. Het seizoen eindigde met een nagelbijter van een cliffhanger waarbij we de jonge Dorothy Spinner het zagen opnemen tegen schurk The Candlemaker. Nu zijn ze terug voor een derde seizoen voor spannende avonturen van het superkrachtige team van outcasts.

'La Brea'

Vanaf 29 september 2021 (stacking - wekelijks nieuwe aflevering)

'The Walking Dead' meets 'Jurassic Park'? Zo zou je deze reeks over mensen die moeten overleven in een prehistorische omgeving eventueel kunnen beschrijven. Je kan je dus onder andere verwachten aan veel special effects. De reeks werd grotendeels opgenomen in het Australische Victoria en is de duurste serie die daar werd gedraaid sinds de HBO-serie 'The Pacific'.

'Brothers by Blood'

Vanaf 15 september 2021 op Streamz+

Matthias Schoenaerts die ernstig en bezorgd kijkt in een Amerikaans misdaaddrama? Wees maar zeker! De Belgische acteur schittert in de film naast 'The Suicide Squad-'ster Joel Kinnaman. De beide mannen spelen personages die zich bevinden in een wereld van misdaad en geweld. De film is gebaseerd op het boek 'Brotherly Love' uit 1991.

'Monster Hunter'

Vanaf 15 september 2021 op Streamz+

De recentste spektakelfilm van Paul W. S. Anderson, die zich al een tijdje specialiseert in actievolle B-films. Resident Evil-gezicht Milla Jovovich mag haar coole zelve nog eens zijn als een luitenant die het moet opnemen tegen gigantische beesten met bijzondere krachten. Ook onderdeel van de cast: Tony Jaa en Ron Perlman.

'Jungleland'

Vanaf 22 september 2021 op Streamz+

'Jungleland' gaat over een ruwe straatvechter (Jack O'Connell) en zijn broer (Charlie Hunnam), die samen door het land moeten reizen voor een laatste gevecht. Wanneer ze een onverwachte medereiziger (Jessica Barden) ontmoeten, blijkt dat de band tussen de broers niet zo sterk is als dat hij lijkt.

'Knives Out'

Vanaf 29 september 2021 op Streamz+

Een heerlijke whodunnit van Rian Johnson, de regisseur van 'Star Wars: The Last Jedi'. De cast van deze film doet je gewoonweg duizelen: Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Michael Shannon, Don Johnson, Christopher Plummer en Toni Collette. De film kreeg een Oscarnominatie voor het scenario van Johnson en momenteel zijn er ook twee sequels gepland.

'The Killing of Two Young Lovers'

Vanaf 29 september 2021 op Streamz+

Een verrassend, spannend drama over wat liefde eigenlijk is. Acteurs Clayne Crawford (David) en Sepideh Moafi (Nikki) zijn fantastisch als twee geliefden tijdens een proefscheiding, om het huwelijk te redden dat ze tot nu toe als vanzelfsprekend hebben beschouwd. David stemt in met Nikki’s wensen, omdat hij denkt dat het de enige manier is om hun gezin met vier kinderen samen te houden. Die hoop vervliegt als Nikki een nieuwe vriend lijkt te hebben.