De hel van de IJzeren Driehoek in 'Belgen in Oorlog: Korea'

'Van de dertig man waarmee we vertrokken zijn, zijn we misschien met de helft teruggekeerd', vertelt veteraan Raymond Van Loocke.

In Zuid-Korea volgt Vranckx opgravingsteams die vandaag nog steeds stoffelijke resten van gesneuvelden identificeren en proberen terug te brengen naar hun families. Het verleden leeft voort in de stille graven en de verhalen van overlevenden.

In deze aflevering reizen we naar de beruchte IJzeren Driehoek, waar de Belgen onder loodzware omstandigheden vochten. De Belgische veteranen vertellen openhartig over de bloedige strijd bij Haktang-ni in oktober 1951, waar jonge landgenoten het leven lieten in zware gevechten met Chinese troepen. Over hoe verlies en trauma’s horen bij de harde realiteit van het front.

Belgen in oorlog: Korea op tv

